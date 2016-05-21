Ecco le 7 erbe di bellezza

Oggigiorno andiamo sempre più alla ricerca del “naturale” e a questo non sfugge nemmeno la cosmetica: dalle creme per il viso a quelle per il corpo, la gamma dei cosmetici a base di piante officinali è ampia e in continua crescita. Dal mondo naturale, infatti, possiamo ricavare importanti principi attivi (fitoestratti, acque floreali, oli vegetali, olii essenziali), necessari per nutrire la nostra bellezza.

Ma quali sono “le 7 piante della bellezza”?

KARITÉ

È una pianta africana, dalle cui noci si ricava il noto burro, uno degli ingredienti più interessanti di cui dispone oggi l’industria cosmetica. Ricco di vitamine A, E e D e di antiossidanti. Il burro di Karité rappresenta una materia prima preziosa per il trattamento e la prevenzione delle rughe e del rilassamento cutaneo, quindi ne sono particolarmente ricchi i prodotti destinati alla prevenzione e al trattamento dell’invecchiamento della pelle e alla prevenzione delle smagliature. Per le sue ottime proprietà idratanti, nutrienti, restitutive e normalizzanti del film idrolipidico cutaneo è inoltre impiegato nella formulazione di cosmetici per pelli secche e disidratate.

POMODORO

E’ il re della tavola ed é un ottimo alleato di bellezza per la nostra pelle grazie alla presenza del licopene, uno dei più potenti antiossidanti presenti in natura. Aiuta a combattere l’invecchiamento cutaneo ed il rilassamento dei tessuti, diminuendo le rughe e aumentando spessore e consistenza della nostra pelle.

LUPPOLO

É una pianta che trova impiego in molte patologie cutanee per le sue proprietà antinfiammatorie, inoltre mantiene il film idrolipidico della cute, proteggendola dalla disidratazione. In virtù della loro attività idratante, ammorbidente e stimolante del turnover cellulare, gli estratti di Luppolo sono particolarmente indicati nei trattamenti cosmetici per la prevenzione ed il trattamento dell’invecchiamento cutaneo. Sono utili infine come ingredienti funzionali di prodotti per pelli rilassate e con smagliature.

GINKGO

Gli estratti delle foglie di ginkgo migliorano l’idratazione cutanea, aumentano lo spessore del derma e appiattiscono le rughe, quindi entrano nella formulazione di cosmetici adatti a proteggere la pelle dallo stress ossidativo e in prodotti antinvecchiamento, dove accanto all’efficace attività antiossidante esercitano un’azione stimolante di rigenerazione cellulare. Per le loro benefiche proprietà sulla microcircolazione, inoltre, i derivati estrattivi del ginkgo Biloba vengono impiegati nei trattamenti cosmetici per la fragilità capillare e la cellulite.

ALOE VERA

Gli estratti di questa pianta, dotati di un forte effetto antiossidante, hanno proprietà cicatrizzanti e riepitelizzanti, aumentano l’elasticità cutanea e la produzione di collagene, riducendo lo spessore delle rughe. Il gel di aloe puro è utile a ridurre il prurito, ha un effetto rinfrescante, emolliente, anti-infiammatorio e preserva l´idratazione cellulare, e ciò lo rende particolarmente indicato in caso di scottature, ustioni da sole, eritemi, pelle secca.

ARGANIA SPINOSA

É un albero che cresce esclusivamente in Marocco ed è dai suoi frutti che si estrae il prezioso olio di Argan. Migliora e rassoda la pelle e possiede proprietà emollienti, idratanti, antiossidanti ed elasticizzanti. Gli acidi grassi e le vitamine di cui è costituito (A, F, acido linoleico, acido linolenico, Omega 3 e Omega 6) stimolano la rigenerazione cellulare donando alla pelle un aspetto più giovane. L’olio di Argan è quindi una preziosa materia prima vegetale per lo sviluppo di formulazioni cosmetiche da utilizzare per il viso e per il corpo con funzione idratante, nutriente e anti-età.

ROSA MOSQUETA

Dai semi del frutto si estrae un olio ricco di sostanze indispensabili nei processi di rigenerazione delle membrane cellulari e nei rinnovamenti dei tessuti cutanei. Previene e rallenta i processi d’invecchiamento cutaneo, donando turgore e nutrendo la pelle, mantiene il film idrolipidico della cute, proteggendola dalla disidratazione, ha proprietà lenitive e umettanti. È efficace su cicatrici, smagliature, macchie, scottature solari e rughe di espressione.

ARTICOLO TRATTO DALLA RIVISTA TRIMESTRALE DI SALUTE E BENESSERE ‘VIVI BENE’ DELLA FARMACIA ‘FATA MORGANA’ DI REGGIO CALABRIA

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