Economix: il magazine socio-economico-finanziario lancia il suo secondo numero

Secondo numero per Economix, la comunità di economia della Mediterranea: in copertina Diego Della Valle e il restauro del Colosseo

Dopo il gratificante consenso del primo numero, presentato al Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università Mediterranea e distribuito lo scorso aprile, si conferma l’appassionato impegno del progetto – magazine “ECONOMIX – La prima comunità di economia alla Mediterranea”, come finestra di dialogo tra il mondo accademico ed il territorio.

L’uomo copertina del mese di luglio è Diego Della Valle, patron del gruppo Tod’s che ha finanziato con 25 milioni di euro il progetto di restauro del Colosseo, appena concluso. Ciò rappresenta un importante esempio di come il mondo imprenditoriale possa partecipare in maniera produttiva alla rinascita del Paese che ha uno straordinario punto di forza proprio nell’offerta culturale.

Il numero di Luglio del Magazine Economix è disponibile al link :

http://ita.calameo.com/read/0047736082c6f6ba16f95