Eduscopio 2017: il “Familiari” di Melito tra le migliori scuole di Reggio

Un ulteriore e prestigioso riconoscimento è stato assegnato, in materia di servizio formativo e didattico, all’ Istituto di Istruzione Superiore “Ten. Col. Giovanni Familiari” di Melito di Porto Salvo (RC), guidato dal Dirigente Scolastico Dott. Domenico Zavettieri.

Difatti il Liceo Classico dell’ Istituto risulta essere il secondo miglior Liceo Classico della provincia di Reggio Calabria, mentre nella classifica degli Istituti Tecnici Economici al terzo posto si trova l’ Istituto Tecnico Economico della cittadina melitese.

A certificarlo è la classifica annuale di Eduscopio.it (anno 2017) della Fondazione Agnelli che, ogni anno, verifica la qualità delle scuole superiori rispetto alla loro capacità di formare gli studenti per l’università, comparando la media tra voti e crediti ottenuti una volta avviato il percorso universitario.

Eduscopio ha, infatti, ordinato le scuole proprio in base all’Indice FGA: l’indicatore che tiene conto sia della bravura (media dei voti) che della rapidità degli studenti nel superare gli esami (crediti ottenuti). I ricercatori hanno analizzato gli esiti universitari e lavorativi di circa 1.100.000 studenti che si sono diplomati in oltre 6mila scuole italiane.

“E’ un risultato che mi inorgoglisce e deriva da un lavoro quotidiano – dichiara Zavettieri – sempre più coeso e di una fattiva collaborazione tra la dirigenza scolastica, il personale docente e il personale ATA, consapevoli che risultati di prestigio sono possibili soltanto attraverso un’azione sinergica e la collaborazione di tutti. Il “Familiari” è un Istituto d’eccellenza e il fatto che venga riconosciuto come tale da una prestigiosa ricerca nazionale è motivo d’orgoglio per il nostro territorio.

I risultati, altresì, premiano l’impegno che il nostro Istituto profonde costantemente al fine di migliorare la qualità dell’attività didattica e formativa. Ciò si è riverberato sulle iscrizioni degli studenti incentivandole e riducendo abbandoni e dispersione, grazie anche al lavoro messo in campo da specifici progetti di recupero, di arricchimento e di orientamento previsti dal Piano Triennale dell’ Offerta Formativa e attraverso l’ Istituzione di un corso serale di Istituto Tecnico Economico.

In nostro Istituto conferma e consolida il suo prestigio come importante realtà educativa, con una didattica di grande respiro internazionale, anche attraverso lo svolgimento di importanti progetti PON, FESR e di alternanza scuola-lavoro oltre ai progetti sulle piattaforme eTwinning e Moodle, promuovendo una diversificata gamma di insegnamenti opzionali che arricchiscono fattivamente il nuovo curriculum dello studente, anche al fine di innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti, garantendone il successo formativo e puntando alla valorizzazione del merito e delle diverse forme di eccellenze.

Facendo seguito, negli anni, alla domanda dell’ utenza, inoltre, particolare risalto è stato dato in questi anni ad attività extracurricolari e progetti di potenziamento nell’ ambito Matematico-Scientifico, Informatico, Biotecnologico e Giuridico – Economico.

Cartina di tornasole di questo nostro costante impegno professionale è il congruo numero di nostri allievi che annualmente superano brillantemente i test di ammissione alle facoltà a numero chiuso in diverse discipline come ad esempio l’ Università Vita-Salute San Raffaele, Cattolica del Sacro Cuore, Campus Bio-Medico, l’ Università Carlo Guidi (LUISS), Università commerciale Luigi Bocconi oppure il Politecnico di Milano.

Questi importanti successi non ci sono bastati e cosi, rispondendo alle istanze sociali, ci è sembrato importante sottolineare il valore delle competenze linguistiche, come chiave di comprensione della realtà e strumento privilegiato di inserimento in una società complessa.

A tal proposito l’offerta formativa si declina in diverse forme come ad esempio i corsi pomeridiani per il conseguimento delle certi­ficazioni di lingua oppure i Laboratori di Traduzione e Conversazione in lingua straniera, grazie anche all’ ausilio di docenti di madre lingua, coinvolgendo in modo diverso tutti gli studenti dei diversi indirizzi di studio dell’ Istituto.

Tutto ciò, senza tralasciare, ovviamente, l’ affascinante contesto del Liceo Classico, di cui il nostro istituto si pregia di avere uno degli indirizzi più storici e rinomati della provincia, promuovendo attività di potenziamento dello studio del Latino e del Greco, destinando agli alunni progetti atti a valorizzare le potenzialità e le abilità traduttive degli studenti e sviluppare, il gusto di affrontare un testo d’ autore, cogliendone tutte le caratteristiche stilistiche e concettuali.

Le strategie che il nostro Istituto ha messo in campo per migliorarsi e per costruire un’offerta di qualità e al passo con i tempi e con le esigenze del mercato, stanno dando i loro frutti. È chiaro, comunque, che questo è solo un traguardo di tappa: il lavoro non si ferma certo qui. Tutto l’ Istituto, nella sua diversificata composizione di indirizzi, è impegnato in un’ottica di miglioramento continuo, per raggiungere standard all’altezza dei nostri obiettivi.

Spero in una partecipazione massiccia di tanti genitori e alunni delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado del territorio all’ Open Day, organizzato dal nostro Istituto, per giorno 20 dicembre p.v. alle ore 16.00 presso l’ Aula Magna della sede centrale dell’ Istituto “Familiari” sita sul Viale delle Libertà ,snc di Melito di Porto Salvo, al fine di presentare il PTOF e con l’ augurio di scrivere con i prossimi studenti altre ed importanti pagine di storia del nostro amato Istituto.

Siamo veramente soddisfatti del nostro ottimo posizionamento – conclude Zavettieri – nella classifica annuale di Eduscopio.it (anno 2017) della Fondazione Agnelli, collocandoci tra i primi posti della classifica dei miglior Istituti di Istruzione Superiore della provincia di Reggio Calabria.

Fonte: Dott. Domenico Zavattieri