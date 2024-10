Effetto Ryanair, da Messina feedback positivi. Basile: ‘Offerta più che dignitosa’

“Continuano i confronti tra Reggio e Messina attraverso le interlocuzioni con il sindaco Falcomatà e tra gli assessori alla cultura per lo sviluppo dell’area dello Stretto. Devo dire che ho visto diversi turisti che, autonomamente, da Reggio sono arrivati nella nostra città. C’è un interesse da parte dei turisti che si collega alle due sponde, aldilà del ponte sullo Stretto sul quale al momento ci sono solo buon intenzioni e nient’altro”.

Così il primo cittadino di Messina Federico Basile commenta l’afflusso di turisti in riva allo Stretto, grazie alle 8 nuove rotte da e per il ‘T. Minniti’ di Reggio Calabria.

“Dobbiamo capire come far parlare meglio i servizi e i collegamenti dal ‘T. Minniti’ a Messina per migliorare l’offerta turistica. E’ un campo al momento ‘sconosciuto’ visto il forte interesse delle ultime settimane. Abbiamo avuto modo di studiare con alcuni operatori economici del settore quali sono le strategie che possiamo mettere in campo e stiamo cercando di ampliare anche noi l’offerta turistica”.

Anche Messina dunque sta beneficiando dei voli Ryanair a Reggio Calabria e in futuro, se si riuscirà a fare rete e a potenziare i collegamenti, non mancheranno ulteriori prospettive di crescita per la dirimpettaia città metropolitana siciliana. Se inoltre verranno raddoppiati i voli, così come annunciato da Ryanair qualche giorno fa, l’afflusso già importante dei messinesi che usufruiranno dello scalo reggino, aumenterà in modo rilevante.

