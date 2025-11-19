Effetto Ryanair, la promessa di Eddie Wilson e l’obiettivo ‘Academy’ in Calabria

Nel corso della conferenza stampa tenutasi ieri presso l’Aircraft Engineering Academy di Bergamo, Eddie Wilson, CEO di Ryanair, ha ribadito l’importanza del supporto istituzionale e delle sinergie con il governo regionale per il rafforzamento della presenza della compagnia in Calabria.

L’occasione è stata propizia non solo per annunciare i nuovi corsi per tecnici specializzati destinati agli hangar dell’aeroporto di Lamezia Terme, ma anche per delineare i piani a lungo termine della compagnia in regione.

Wilson ha sottolineato il fondamentale contributo del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nella riduzione dei costi di accesso agli aeroporti calabresi, non solo per Ryanair ma anche per altre compagnie.

“Il governo, con il Presidente Occhiuto, ha ridotto i costi di accesso. Questo ha avuto un impatto positivo su ogni compagnia che ha scelto di investire in Calabria. È stato tradotto in affari concreti e questo è il circolo virtuoso che vogliamo continuare a costruire”, ha affermato il CEO.

Secondo Wilson, il mantenimento di questo modello di business competitivo rappresenta la chiave per garantire una presenza stabile e duratura della compagnia in Calabria:

“Se si mantiene questo modello di business, staremo in Calabria a lungo, lungo termine.”

Uno degli aspetti più significativi emersi dalla conferenza riguarda l’Aircraft Engineering Academy, che rappresenta un’importante opportunità di formazione per i tecnici specializzati nell’industria aeronautica.

Wilson ha precisato che l’obiettivo è replicare l’esperienza di Bergamo anche in Calabria, ma con una condizione fondamentale: un aumento della presenza di Ryanair nella regione.

“L’Academy è un passo importante, ma dobbiamo aumentare la nostra presenza in Calabria per far crescere questo progetto. La presenza di hangars è cruciale per l’efficacia di una struttura formativa”, ha dichiarato il CEO.

Nel caso di Bergamo, Ryanair ha beneficiato della presenza di cinque hangars che hanno permesso di integrare percorsi formativi pratici e teorici per i tecnici. Wilson ha esposto la necessità di seguire questo modello anche in Calabria, che, seppur con meno hangars, potrebbe svilupparsi con l’aumento dell’infrastruttura tecnica.

“In teoria, sì, si può fare anche in Calabria, ma è necessario crescere ulteriormente. L’importanza degli hangars è che forniscono un ambiente pratico e realista per i corsi che offriamo ai tecnici di aviazione”, ha spiegato Wilson.

La strategia di Ryanair in Calabria non si limita solo all’apertura di corsi formativi. L’investimento nella regione si inscrive in una visione di lungo termine che si fonda sulla crescita del settore aeronautico, sulla creazione di posti di lavoro altamente qualificati e sul rafforzamento delle infrastrutture.

L’importanza di mantenere un modello competitivo è, infatti, alla base del progetto:

“Se si continua a lavorare su questo modello, possiamo fare la differenza. Il nostro investimento in Calabria non è solo una scelta commerciale, ma una strategia che guarda al futuro”, ha concluso Eddie Wilson.

Con questa visione, Ryanair conferma il suo impegno verso la Calabria, cercando di trasformare la regione in un hub strategico per il settore aeronautico.