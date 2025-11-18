Effetto Ryanair in Calabria, Wilson ai nuovi corsisti: ‘Dietro ogni volo, c’è il vostro tocco’

All’Aircraft Engineering Academy di Azzano San Paolo, il CEO di Ryanair Eddie Wilson ha tracciato una visione precisa: la Calabria non è più un territorio marginale nella strategia del vettore. È una scommessa industriale. Ed è una scommessa che sta già generando risultati concreti.

Wilson ha visitato il campus bergamasco insieme al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, al presidente di SACBO Giovanni Sanga e al CEO di SEAS Alessandro Cianciaruso. Una visita che ha un significato chiaro: il modello costruito qui, in Lombardia, è il modello da cui partire per creare nuovi posti di lavoro.

L’AEA di Bergamo: dove si formano i tecnici che andranno a Lamezia

L’Aircraft Engineering Academy è oggi il principale centro italiano per la formazione in ingegneria aeronautica. Una struttura da 2.000 metri quadri, laboratori tecnologici avanzati, quattro aeromobili executive per esercitazioni reali. L’anno accademico 2025–2026 si è aperto con numeri record:

oltre 100 nuovi studenti al primo anno

al primo anno più di 250 studenti in rotazione continua

in rotazione continua circa 50 calabresi, metà in aula e metà già operativi nell’hangar di Bergamo per completare la parte pratica in vista dell’arrivo nei nuovi hangar di Lamezia

Wilson li ha incontrati uno per uno:

“È stato un vero piacere incontrare gli studenti che, una volta completata la formazione, avranno un ruolo chiave nelle attività dei due nuovi hangar di Lamezia”.

Leggi anche

Il nuovo hangar da 15 milioni: il più grande investimento Ryanair nel Sud Italia

La Calabria è oggi al centro di un investimento senza precedenti: 15 milioni di euro per il primo hangar a due baie mai costruito da Ryanair nel Sud Italia. Una struttura da 8.100 m², destinata alla manutenzione di linea e di base, che genererà 300 nuovi posti di lavoro.

Un progetto reso possibile dalla scelta politica della Regione Calabria di eliminare l’addizionale comunale sui voli. Per Wilson, è un esempio concreto di competitività territoriale:

“La Regione Calabria e l’aeroporto di Bergamo hanno dimostrato come la competitività possa sbloccare investimenti importanti. L’eliminazione dell’addizionale comunale ha reso possibile l’espansione a Lamezia e rafforza il nostro impegno verso la Calabria e l’Italia”.

“In Calabria operiamo su tre aeroporti. Non è più un territorio sconosciuto”

Wilson ha ricordato come, fino a poco tempo fa, la Calabria non rientrasse nei piani strategici del gruppo:

“In Calabria operiamo su tre aeroporti, con due basi — l’ultima aperta a Reggio. Abbiamo introdotto nuove rotte anche in inverno. Era una regione sconosciuta per noi. Ora non è più così”.

E il paragone con Bergamo è significativo.

“Bergamo era un cargo. Oggi è il terzo aeroporto d’Italia: la buona gestione fa la differenza”

Wilson ha spiegato come lo scalo bergamasco possa essere il modello da seguire:

“Nel 2004 Bergamo era un aeroporto cargo. Grazie alla qualità del management è diventato il terzo scalo italiano per numero di passeggeri. I territori competitivi attraggono investimenti e creano lavoro”.

Lo stesso percorso, secondo Ryanair, può avvenire in Calabria grazie agli investimenti in corso.

Libertà di movimento, lavoro e futuro: “È la forza dell’Europa”

Il CEO ha poi allargato lo sguardo:

“Vengo dall’Irlanda: clima e cibo non sono gli stessi dell’Italia, ma facciamo parte della stessa Europa, dove la libertà di movimento è un valore fondamentale. Oggi tutti possono volare, cosa impensabile anni fa. Dietro ogni volo ci sono lavoro, turismo, mobilità sociale”.

Un concetto chiave per l’Italia e per la Calabria, che oggi può offrire ai suoi giovani un futuro nella loro terra.

“Abbiamo 300 nuovi aeromobili in arrivo. L’obiettivo è di dislocarne molti in Italia”

Wilson ha confermato la crescita della flotta:

“Nei prossimi anni riceveremo 300 nuovi aeromobili. L’auspicio è poterli basare in gran parte in Italia, dove vediamo margini enormi di sviluppo”.

E a supporto di questa espansione servono tecnici, manutentori, ingegneri: proprio quelli oggi in formazione tra Bergamo e, domani, Lamezia.

Un messaggio chiaro: la Calabria è dentro il futuro dell’aviazione europea

Le parole di Wilson non lasciano dubbi: la Calabria è uscita dalla periferia dell’industria aeronautica e ora è parte di una strategia industriale strutturale di Ryanair.

Un segnale forte, che unisce formazione, investimenti e occupazione.

E che per molti giovani — oggi seduti nelle aule dell’Academy, domani negli hangar di Lamezia — rappresenta un’occasione concreta per costruire il proprio futuro senza abbandonare la propria terra.