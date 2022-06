Dal Pnrr fondi per la rigenerazione di 14 borghi calabresi

6 sono in provincia di Reggio Calabria. Il Ministero ha finanziato anche un intervento per il restauro della Villa comunale di Cittanova di 1 milione e 800 mila euro

Sono 14 i comuni calabresi destinatari - in forma singola o associata per progetti omogenei e territoriali e in base alle deliberazioni del Ministero della Cultura - delle risorse previste dal Piano nazionale borghi, finanziato con il Pnrr.

Dal Pnrr fondi per la rigenerazione culturale di 14 borghi calabresi

Obiettivo degli interventi è la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli agglomerati storici che punteggiano da nord a sud la regione.

L'elenco dei Comuni ed i relativi finanziamenti

I comuni beneficiari sono, nel dettaglio:

Monasterace (1,6 milioni);

Sellia (1,6);

Scilla (1,59);

Crucoli (1,58);

Riace, Pazzano e Stilo (2,56 milioni);

San Demetrio Corone (1,6);

Roghudi (1,3);

Santa Severina Castelsilano e Caccuri ( 2,5);

Ferruzzano (1,59);

Roseto Capo Spulico (1,55 milioni).

Sempre il Ministero, nell'ambito degli interventi previsti per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini italiani di interesse culturale, ha finanziato anche un intervento per il restauro e la valorizzazione della Villa comunale Ruggiero di Cittanova. Alla struttura sono stati destinati un milione e 800 mila euro.

"Con la pubblicazione dei decreti di assegnazione delle risorse - è detto in una nota - il ministero guidato da Dario Franceschini conferma la tabella di marcia del Pnrr e raggiunge tutti gli obiettivi che erano previsti per il 30 di giugno. Questo risultato è stato possibile - è detto ancora nella nota - grazie alla costante e virtuosa collaborazione che le strutture del ministero guidato da Dario Franceschini hanno avuto con il Ministero dell'economia e delle finanze, gli enti locali, le Regioni, l'Anci, le province autonome, il mondo dell'associazionismo, gli operatori economici e le associazioni di categoria".

Fonte: Ansa Calabria