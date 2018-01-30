Elezioni 2018, candidata alla Camera in Lombardia la reggina Giusy Versace
L'atleta paralimpica reggina e capolista di Forza Italia nel plurinominale alla Camera a Varese, tra i volti nuovi della politica
30 Gennaio 2018 - 06:23 | di Vincenzo Comi
Tra i volti nuovi della politica, l’atleta paraolimpica Giusy Versace è stata confermata come capolista per Forza Italia nel plurinominale alla Camera a Varese.
La giovane atleta è rimasta vittima di un grave incidente stradale sull’autostrada Salerno – Reggio Calabria nel 2005. La sportiva nella lista azzurra è anche conduttrice televisiva e portavoce della onlus Disabili No Limits.
QUI L’INTERVISTA AI MICROFONI DI CITYNOW.IT
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