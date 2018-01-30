L'atleta paralimpica reggina e capolista di Forza Italia nel plurinominale alla Camera a Varese, tra i volti nuovi della politica

Tra i volti nuovi della politica, l’atleta paraolimpica Giusy Versace è stata confermata come capolista per Forza Italia nel plurinominale alla Camera a Varese.

La giovane atleta è rimasta vittima di un grave incidente stradale sull’autostrada Salerno – Reggio Calabria nel 2005. La sportiva nella lista azzurra è anche conduttrice televisiva e portavoce della onlus Disabili No Limits.

QUI L’INTERVISTA AI MICROFONI DI CITYNOW.IT