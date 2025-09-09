Elezioni Calabria, Baldino (M5S): “Treni senza sconti per fuori sede: Regione promuova il diritto al voto”

<Mancano quattro settimane alle elezioni regionali e i calabresi fuori sede non hanno ancora diritto agli sconti sui treni per tornare a votare. Un disservizio che rischia di trasformarsi in un vero e proprio ostacolo alla partecipazione democratica>. Lo denuncia in una nota la deputata M5S Vittoria Baldino, che ha inviato oggi una richiesta formale alla Regione Calabria per attivarsi subito presso Trenitalia e Italo affinché siano garantite le agevolazioni tariffarie anche per le consultazioni del 5 e 6 ottobre.

Baldino: “Senza agevolazioni, rischio astensionismo”

<Stiamo parlando di una misura consolidata – prosegue Baldino – attiva per le elezioni nazionali, europee ed attivabile per le elezioni regionali, che prevede riduzioni fino al 70% sui biglietti ferroviari. In Calabria riguarda oltre 100.000 cittadini che vivono fuori regione per studio o lavoro, tra cui almeno 40.000 studenti universitari. Senza questa agevolazione, rischiamo di avere migliaia di giovani e famiglie che, a causa dei costi insostenibili dei viaggi, non potranno partecipare a un momento di scelta fondamentale per la nostra regione. Saremmo così davanti alla negazione di un diritto e ad un atto grave delle istituzioni preposte non agirebbero per promuovere la partecipazione ostacolando così il cancro della democrazia: l’astensionismo>.

L’appello al presidente Occhiuto

<Occhiuto si attivi immediatamente per promuovere il diritto al voto di tutti i calabresi a prescindere dal luogo in cui si trovano. È inaccettabile che non ci si sia mossi per tempo, quasi come se la scarsa partecipazione fosse un risultato auspicato>, continua la parlamentare.

Il diritto al voto come priorità

<I calabresi hanno diritto di votare senza ostacoli e senza barriere economiche. La Calabria non ha bisogno di ostacoli al voto, ma di istituzioni che facilitino la partecipazione. Chi teme la voce dei calabresi liberi e consapevoli, teme la democrazia stessa – prosegue Baldino che chiude poi con un appello. Invito tutti i calabresi, in Calabria e fuori, a non rinunciare al proprio voto. Il nostro futuro è nelle nostre mani. Attraverso la partecipazione promuoviamo una Calabria più forte e più democratica>, conclude Baldino.