Elezioni comunali, i risultati nel reggino: a Locri vince Giuseppe Fontana

Conferme, volti nuovi e anche qualche ritorno. È questo, in sintesi, l’esito delle elezioni amministrative in Calabria, dove si è votato in 41 Comuni – poco più del 10% per eleggere i nuovi sindaci e i nuovi Consigli.

Tra i centri più significativi nei quali si è votato figura sicuramente Locri (Reggio Calabria), che ha eletto come sindaco Giuseppe Fontana, fortemente sostenuto dall’assessore regionale Giovanni Calabrese (Fratelli d’Italia), che ha lasciato la carica di primo cittadino locrese all’atto di nomina nella Giunta Occhiuto.

Leggi anche

Le elezioni amministrative in Calabria hanno registrato anche il “ritorno” di alcuni sindaci: Orlandino Greco a Castrolibero (Cosenza) e Romano Loiero a Nardodipace (Vibo Valentia). Orlandino, già consigliere regionale, è stato rieletto primo cittadino nel suo Comune dopo essere stato sindaco di Castrolibero dal 2003 al 2013, mentre Loiero riprende la guida del Comune di Nardodipace del quale in passato è stato sindaco due volte, nelle due amministrazioni poi sciolte anticipatamente per presunte infiltrazioni mafiose.

I sindaci eletti nel reggino

Bianco: sindaco eletto Giovanni Versace

Candidoni: sindaco eletto Vincenzo Cavallaro

Condofuri: sindaco eletto Pippo Paino

Fiumara: sindaco eletto Michele Filocamo

Gioiosa Ionica: sindaco eletto Luca Ritorto

Locri: sindaco eletto Giuseppe Fontana

San Pietro di Caridà: sindaco eletto Caterina Gatto

Santa Cristina d’Aspromonte: sindaco eletto Salvatore Papalia

Serrata: sindaco eletto Angelo D’Angelis

Sinopoli: sindaco eletto Luigi Chiappalone