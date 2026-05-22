Salvini: ‘Se vincerà Cannizzaro mi chiederà un sacco di soldi per Reggio’

È arrivato in tarda serata a Reggio Calabria Matteo Salvini, nel rush finale della campagna elettorale per le comunali del 24 e 25 maggio. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture ha incontrato gli esponenti locali della Lega ed il candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro al chiosco “Scialo”, sulla via Marina bassa. La tappa era stata annunciata nei giorni precedenti insieme all’appuntamento al mercato di Botteghelle di questa mattina.

Davanti a militanti e sostenitori, Salvini ha rivendicato il lavoro del governo e del suo ministero sulla Calabria e su Reggio.

“Se si vola è anche grazie alla Lega e al mio ministero, non solo, ma anche. Siamo arrivati un po’ tardi, però mi fa piacere abbracciare tante persone anche così tardi”.

Il leader della Lega ha parlato di un clima favorevole attorno alla candidatura di Cannizzaro.

“L’aria è molto buona, c’è voglia di cambiamento, di serietà, di cura anche del quotidiano, della raccolta dei rifiuti, della pulizia delle strade”.

Salvini ha poi spostato l’attenzione sul dopo voto. Per il ministro, l’eventuale vittoria del centrodestra non dovrà essere considerata un traguardo, ma l’inizio di una fase di governo.

“Da lunedì pomeriggio comincia il bello, perché quando vinci festeggi per mezz’ora e poi avremo il sindaco, gli assessori, i consiglieri. Avremo cinque anni di duro lavoro da fare”.

Il vicepremier ha assicurato il sostegno della Lega alla città, sostenendo di aver lavorato per Reggio anche con amministrazioni di colore politico diverso.

“Io non guardo al colore politico di un’amministrazione comunale e quello che potevamo per Reggio lo abbiamo fatto. Sicuramente con un sindaco in sintonia con le nostre idee di futuro, di sviluppo, di lavoro, di modernità, sarà più facile”.

Il passaggio più politico è arrivato quando Salvini ha parlato del rapporto con Cannizzaro e delle risorse da destinare alla città.

“L’unica mia preoccupazione, se vince come vincerà Cannizzaro, è che ho già capito che mi chiederà un sacco di soldi per Reggio. Però so che sono soldi ben spesi”.

Da qui l’attacco ad alcune amministrazioni di centrosinistra, accusate di aver rifiutato opere finanziate dal governo.

“Qualche sindaco di sinistra, pensando di fare dispetto a Salvini, alla Lega e al governo, ha detto no grazie. Quelli che non vogliono un raccordo autostradale, una fermata della ferrovia, una funicolare, nuovi mezzi pubblici, non fanno un dispetto a noi. Fanno un dispetto ai loro cittadini”.

Non è mancata la stoccata all’amministrazione uscente di Reggio Calabria.

“Io non so con che faccia l’amministrazione uscente possa girare i quartieri di Reggio chiedendo i voti, con una città che hanno abbandonato negli ultimi anni. Abbandonato”.

Salvini ha chiuso rivendicando la presenza costante della Lega sul territorio.