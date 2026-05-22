Cannizzaro: ‘Il centrodestra regalerà a Reggio il suo risorgimento’

Il candidato sindaco del cdx ha ringraziato Salvini per essere tornato in città: "Sei un pò più amico di Reggio"

Tappa serale sulla via Marina bassa per Matteo Salvini, arrivato a Reggio Calabria per sostenere la candidatura a sindaco di Francesco Cannizzaro. Al chiosco “Scialo”, insieme agli esponenti locali della Lega, c’era anche Giuseppe Mattiani, consigliere regionale e riferimento del partito sul territorio.

Un appuntamento dal taglio informale, nel rush finale della campagna elettorale. Salvini era già stato a Reggio nelle scorse settimane per la presentazione della lista della Lega a sostegno di Cannizzaro.

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Cannizzaro: “Matteo è più amico di Reggio rispetto agli altri”

Dopo l’intervento del vice premier, a prendere la parola è stato il candidato sindaco del cdx, che ha ringraziato Salvini per la nuova presenza in città.

“Matteo, tu sei venuto qui due settimane fa, ci ritorni, ti ringrazio. Apprezzo molto la tua presenza, così come la apprezza la città, oltre i tuoi amici della Lega, tutta la coalizione e i cittadini reggini”.

Cannizzaro ha poi ricordato il passaggio a Reggio di diversi rappresentanti del governo negli ultimi giorni, da Zangrillo a Mazzi, passando per Pichetto Frati, sottolineando il rapporto più stretto tra Salvini e la città.

“Sei un po’ più amico di Reggio rispetto agli altri perché ci vieni più spesso. E questo a me personalmente fa piacere in qualità di futuro sindaco”.

L’ironia sugli avversari: “Hanno deciso di farci vincere al primo turno”

Cannizzaro ha scelto anche il registro dell’ironia per commentare gli ultimi giorni di campagna elettorale e l’arrivo in città di esponenti del centrosinistra e dell’area progressista.

“Ero più sereno rispetto ai sondaggi, anche quelli nascosti che mi arrivano direttamente da Roma. Poi qui sono arrivati Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Francesco Boccia e Davide Faraone e hanno invertito il trend: hanno semplicemente deciso di farci vincere al primo turno”.

Una battuta politica, rivolta alla piazza e agli alleati, con cui Cannizzaro ha provato a trasformare gli attacchi ricevuti in un elemento di mobilitazione per il centrodestra.

Il candidato ha poi risposto al paragone fatto dagli avversari tra lui e Salvini.

“Essere paragonato a Matteo Salvini per me è un grande onore e un grande privilegio”.

L’affondo su Boccia e Fratoianni

Cannizzaro ha poi attaccato direttamente Francesco Boccia, che nei giorni scorsi aveva criticato il suo programma e le sue posizioni politiche.

“Boccia ha detto che rabbrividisce sentendo le mie parole e leggendo il mio programma. Io ho risposto che essere paragonato a Salvini per me è un onore”.

Poi la stoccata a Nicola Fratoianni, arrivato a Reggio per sostenere il fronte progressista.

“Fratoianni ha esordito a Piazza Camagna dicendo: noi abbiamo già vinto, comunque vada, perché siamo riusciti a fare la lista. Quindi si accontentano di partecipare”.

Salvini, ascoltando l’intervento, ha risposto con altrettanta ironia:

“Caspita, se avessi saputo che mi avevano preceduto Bonelli, Fratoianni e Boccia non so se avrei accettato di venire lo stesso”.

“La città è messa peggio di quanto immaginassi”

Nella parte finale del suo intervento, Cannizzaro ha tralasciato l’ironia per tornare, invece, a parlare del territorio, soffermandosi sullo stato della città.

“Ci aspetterà un duro lavoro, perché le condizioni in cui sto ritrovando la città sono molto peggio di quanto immaginavo”.

Il candidato sindaco ha spiegato che la sfida amministrativa sarà complessa, ma ha rivendicato la compattezza della coalizione.

“Il lavoro sarà arduo, sarà duro, ma questo non ci spaventa. Anzi, ci carica ancora di più”.

Cannizzaro ha poi richiamato il sostegno del governo nazionale e, in particolare, quello di Salvini.

“Sapremo di poter contare sul governo centrale e su uomini che amano Reggio, che lo hanno già dimostrato e continueranno a dimostrarlo”.

“Una coalizione moderna per il risorgimento di Reggio”

Il passaggio conclusivo è stato dedicato alla coalizione di centrodestra, definita da Cannizzaro “allargata, dinamica e moderna”.

“Questa grande coalizione del centrodestra regalerà a questa città il suo risorgimento e il suo futuro”.

Una frase che sintetizza il messaggio politico della serata: presentare la candidatura di Cannizzaro come alternativa di governo e come punto di collegamento diretto tra Reggio, Regione e governo nazionale.

Mattiani: “Noi della Lega chiudiamo la campagna in modo diverso”

A chiudere l’incontro anche Giuseppe Mattiani, che ha ringraziato Salvini per la nuova tappa reggina e Cannizzaro per la presenza accanto alla Lega.

“Noi della Lega, chiudiamo diversamente la campagna elettorale. Solitamente si fa in piazza, noi invece lo facciamo al chiosco alle undici di sera. È una chiusura alternativa, giovanile”.

Mattiani ha poi ribadito il sostegno al candidato sindaco del centrodestra.