Reggio verso le comunali, Lamberti invita Klaus Davi nel Polo Civio: ‘Ci penserò’

L’evento “Inchostro, politica e pallottole: il mio impegno per la città di Ashkenaz” ha rappresentato un momento significativo per approfondire le intenzioni politiche di Klaus Davi a Reggio Calabria.

Al confronto, oltre al massmediologo che ha convocato la stampa locale, ha preso parte anche il dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, editore e candidato alle prossime elezioni comunali, alla guida del Polo Civico “Cultura e Legalità Reggio Calabria“.

Lamberti ha espresso apprezzamento per l’impegno di Davi e la sua passione per Reggio Calabria, sottolineando anche il valore della sua attività giornalistica:

“Io considero Klaus Davi un novello Zanotti Bianco, o se lo vuole un novello Paolo Orsi, gente che non è calabrese, ma che ama la Calabria in maniera quasi smutata”.

L’editore ha dedicato un breve passaggio agli atti intimidatori subiti dal massmediologo, sottolineando un dato preoccupante:

“Il fatto che non abbiano scoperto l’autore di questi atti è sconvolgente, perché probabilmente si tratta di cittadini di Reggio”.

Lamberti ha poi evidenziato come l’azione di Davi vada oltre la semplice informazione:

“La sua attività giornalistica, di coraggiosa denuncia, non ha eguali; ci fa conoscere il pensiero di chi, bene o male, ha in mano la città, la Regione e anche il governo”.

Visto l’interesse di Davi a impegnarsi politicamente nella città dello Stretto, Lamberti, a margine dell’incontro, si è proposto di accoglierlo nel Polo Civico che conta decine e decine di militanti.

Alla domanda se intenderà aggregarsi, Davi ha risposto con prudenza:

“Ci ragionerò”, confermando però la volontà di valutare concretamente un coinvolgimento attivo nella scena politica locale.