Elezioni Comunali a Reggio, Lamberti: ‘Il Polo Civico non è vicino alla Lega’

“Il mio obiettivo è l’unione dei civici. Stiamo tentando una strada che unisca tutti coloro che fanno parte dei movimenti civici. È una cosa difficile a Reggio, ma c’è un solo modo per vincere: lavorare insieme per la città”, afferma Lamberti

A Reggio Calabria prende forma il quadro politico in vista delle prossime elezioni comunali. In attesa delle mosse ufficiali dei principali schieramenti, sono soprattutto le realtà civiche a muoversi con maggiore decisione.



Tra queste il Polo Civico guidato da Eduardo Lamberti Castronuovo, che nelle ultime ore è intervenuto per chiarire alcune interpretazioni nate in questi giorni. Il leader del movimento ha smentito con decisione qualsiasi ipotesi di avvicinamento alla Lega, ribadendo la natura civica del progetto politico.

Leggi anche



“Il Polo Civico non è assolutamente legato alla Lega. Il Polo è con i cittadini e con chiunque voglia rilanciare Reggio Calabria, ma non con i partiti al potere”. Lamberti Castronuovo ha spiegato che l’obiettivo resta quello di costruire un fronte civico ampio, capace di mettere insieme le diverse esperienze presenti in città.

“Il mio obiettivo è l’unione dei civici. Stiamo tentando una strada che unisca tutti coloro che fanno parte dei movimenti civici. È una cosa difficile a Reggio, ma c’è un solo modo per vincere: lavorare insieme per la città”.



Nel campo civico arriva intanto anche la candidatura a sindao (ufficiale, ma era ufficiosa già da mesi ) di Saverio Pazzano, esponente del movimento La Strada. Proprio nei giorni scorsi Pazzano ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio comunale, lasciando il posto al docente del liceo Volta Valentino Scordino, che entrerà in aula nella prossima seduta.



Nel panorama civico rientra anche Anna Nucera, che ha già annunciato la propria candidatura a sindaco e che, come La Strada, non prenderà parte alle primarie del centrosinistra.



Un quadro che conferma come, anche in questa tornata elettorale, le liste civiche possano giocare un ruolo significativo nella corsa a Palazzo San Giorgio. Non si esclude inoltre che nelle prossime settimane possano emergere altre candidature indipendenti..



Per conoscere il nome del candidato sindaco del centrosinistra bisognerà attendere l’esito delle primarie del 15 marzo, che designeranno ufficialmente lo sfidante della coalizione progressista tra Mimmo Battaglia, Giovanni Muraca e Massimo Canale.

Nel centrodestra, invece, non è ancora stato indicato ufficialmente il candidato a sindaco. Secondo le indiscrezioni che circolano negli ambienti politici, il nome potrebbe arrivare dopo il referendum sulla giustizia, quindi alla fine di marzo.

Una tempistica che lascerebbe poche settimane ai partiti per definire alleanze e liste in vista della presentazione ufficiale delle candidature per le elezioni comunali reggine, con la scadenza come da prassi fissata 30 giorni prima dell’appuntamento con le urne.