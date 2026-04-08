Elezioni a Reggio, Tuccio: “Il Polo Civico è l’alternativa alla partitocrazia”

“Le recenti dichiarazioni che riguardano possibili scenari di ballottaggio stanno alimentando interpretazioni che rischiano di oscurare il punto centrale di questa competizione elettorale.



Ed è bene chiarirlo con nettezza. La candidatura del dott. Eduardo Lamberti Castronuovo non nasce per essere funzionale ad alcuno schieramento partitico.



Nasce, al contrario, per rappresentare un’alternativa autentica alla logica della partitocrazia che, negli anni, ha finito per comprimere il dibattito politico e amministrativo della città, svilendolo a strumento di scontro di parte e rivendicazioni personalistiche”. E’ quanto afferma in una nota Luigi Tuccio, prossimo candidato al consiglio comunale alle elezioni comunali reggine.



“Il Polo Civico non è un contenitore elettorale in cerca di collocazione. È un progetto politico e culturale, alternativo a un sistema che non esita a consentire la transumanza di esponenti da uno schieramento all’altro, non per visione o coerenza, ma per la ricerca di un ruolo e per la conservazione di spazi di potere.



È proprio questa dinamica che ha contribuito ad allontanare i cittadini dalla politica, alimentando sfiducia e sentimenti di antipolitica. Ed invece, il Polo Civico Cultura e Legalità, vuole restituire centralità alla politica nell’ambito del dibattito cittadino, riportando serietà, contenuti e responsabilità nel confronto pubblico.



Appare vieppiù necessario offrire ai cittadini una speranza concreta per tornare a credere nelle istituzioni, nella partecipazione democratica nella gestione dell’amministrazione cittadina”.

Prosegue Tuccio.



“E’ questa la ragione per cui il Polo Civico si propone di superare le divisioni ideologiche, aprendosi sia a chi abbraccia la cultura progressista, sia a chi si riconosce in una visione conservatrice e liberale, moderatamente riformista ma soprattutto animato da senso di responsabilità, comunque uniti dall’esigenza comune di una politica più seria, competente e libera.



Si tratta di spirito non condivisibile o forse non comprensibile da chi vede nella politica uno spazio di potere o uno strumento di sopravvivenza economica e che, dunque, difficilmente può cogliere fino in fondo lo spirito di un progetto che nasce, invece, come servizio.



E’ per questo che il Polo Civico ambisce a portare in Consiglio Comunale una propria rappresentanza autorevole, che si ponga come presidio di controllo, equilibrio e garanzia.



Una presenza libera, capace di collocarsi al centro del confronto tra maggioranza e minoranza, per assicurare che prevalga il dibattito politico e democratico,

e per evitare la formazione di centri di potere chiusi e autoreferenziali.



Perché il Consiglio Comunale deve tornare ad essere il luogo del confronto vero,

non della ratifica di decisioni già assunte altrove.



Occorre andare oltre il dualismo, frequentemente trasversale, tra destra e sinistra e rompere gli schemi di un sistema che si autoalimenta e fondare una stagione nuova, fondata su libertà, competenza e responsabilità.



È contro la mediocrità del dibattito consiliare che si pone la candidatura di Lamberti.

Ed è per questo che la sua proposta resta autonoma, chiara e determinata. Non contro qualcuno, ma per creare un Nuovo Umanesimo culturale che porti a scegliere per il bene di Reggio; tutta Reggio.



In questo spirito, il Polo Civico è innanzitutto partecipazione: un invito a mettersi al servizio della città, offrendo competenze, impegno e responsabilità. Non vi è alcun pregiudizio nel confrontarsi e collaborare con chiunque, purché sulla base di un programma chiaro e nella piena condivisione di un principio fondamentale: la priorità assoluta deve essere sempre l’interesse della città.

E non solo quella degli eletti”, conclude Tuccio.