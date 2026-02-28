Elezioni Comunali a Reggio, inizia la corsa del centrosinistra: ufficiali i candidati alle primarie
Saranno tre i protagonisti delle elezioni primarie del centrosinistra che si terranno il prossimo 15 marzo
28 Febbraio 2026 - 16:35 | Comunicato Stampa
“Il Comitato Organizzatore delle Primarie comunica che sono tre i candidati della coalizione del centrosinistra che alla scadenza prevista hanno accettato di misurarsi attraverso elezioni primarie per la selezione del candidato sindaco che parteciperà alle elezioni amministrative comunali del 2026.
Nessuna sorpresa dunque rispetto a quanto preannunciato nei giorni scorsi. Saranno Mimmo Battaglia, Massimo Canale e Giovanni Muraca i protagonisti delle elezioni primarie del centrosinistra che si terranno il prossimo 15 marzo.
C’è da attendere, entro le 48 ore successive alle ore 12 di oggi, solo l’ufficialità della validazione delle candidature da parte del Collegio di Garanzia previsto dal Regolamento che la coalizione di centrosinistra si è dato per la selezione del candidato sindaco”.