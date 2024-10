Elezioni Europee, è tempo di scelte per le candidature. ‘Si’ di Versace, ‘No’ di Mattiani

"Probabile la mia candidatura con Azione", afferma il vicesindaco metropolitano. "Non sarò in corsa ma aiuterò il partito", le parole del consigliere regionale della Lega

Elezioni Europee, sono settimane calde e decisive quelle che tutti i partiti nazionali stanno vivendo, con la clessidra vicina a svuotarsi e le decisioni da prendere rispetto ai candidati che dovranno prendere parte all’importante appuntamento elettorale.

Leggi anche

Nel corso della trasmissione ‘Reggio Politik’ in onda su Rtv, l’interrogativo rispetto alla candidatura o meno è stato posto al vicesindaco metropolitano Carmelo Versace e al consigliere regionale della Lega Giuseppe Mattiani. I nomi di entrambi, nelle ultime settimane, sono stati accostati alle prossime europee: arrivata una conferma e una smentita.

“Ci sono delle interlocuzioni in questo momento con il partito, Azione sta cercando di mettere in campo tutte le migliori energie per una lista competitiva per la circoscrizione sud. Non posso nascondere -le parole di Versace- che ovviamente il mio è uno dei nomi messi in campo quindi si sta discutendo.

È chiaro che c’è un’interlocuzione col segretario regionale, col gruppo dirigente locale, con il segretario provinciale Santo Suraci e da qui a pochi giorni se ne saprà di più”, ha affermato il vicesindaco metropolitano, con la candidatura alle europee che appare più che probabile.

Deciso rispetto alla non candidatura invece Giuseppe Mattiani. “Personalmente non sarò in campo ma darò una mano e un contributo alla squadra della Lega”, ha assicurato il consigliere regionale.

Per il partito di Salvini, in Calabria, potrebbe profilarsi la candidatura del consigliere regionale Pino Gelardi, mentre è corsa a due per la ‘quota rosa’ da inserire in lista tra la deputata Simona Loizzo e la senatrice Tilde Minasi.