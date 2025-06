Elezioni, a Lamezia si impone il cdx con Murone. Cannizzaro: ‘Persona seria e preparata’

"Il centrodestra ha vinto unito, superando la macchina del fango e della cattiveria che ad ogni tornata elettorale mette in moto la Sinistra. Perché non ha argomenti", le parole di Cannizzaro

“Mario Murone è il Sindaco che Lamezia Terme merita, una persona seria, perbene e preparata, con quella pacata determinazione che sarà l’arma vincente per portare questa Città al definitivo salto di qualità. Una Lamezia sempre più baricentrica nella geopolitica della Calabria.”

A dirlo è Francesco Cannizzaro, Segretario regionale di Forza Italia e Vice Capogruppo alla Camera dei Deputati, a margine dei festeggiamenti del popolo di CentroDestra a Lamezia per il successo di Murone su Doris Lo Moro al ballottaggio.

“Il centrodestra ha vinto unito, superando la macchina del fango e della cattiveria che ad ogni tornata elettorale mette in moto la Sinistra. Perché non ha argomenti. Noi invece possiamo parlare di fatti, di cose concrete messe in atto; ecco perché le nostre campagne elettorali sono concentrate su programmi e azioni. A differenza di altri, che si uniscono in coalizione solo per le elezioni di turno, noi abbiamo idee ben precise che portiamo avanti insieme.”

Concludendo, su specifica domanda dei giornalisti, una stoccata al terzo candidato a sindaco: “A proposito di idee ben precise, Gianpaolo Bevilacqua non schierandosi ha già deciso da che parte stare. Abbiamo vinto il ballottaggio e le elezioni senza di lui. Sapevamo di poterlo fare e lo abbiamo fatto.”