Papà Leone XIV, Morrone plaude alla nomina del nuovo Pontefice: ‘È una benedizione’ – VIDEO

Il Vescovo di Reggio Calabria, Fortunato Morrone, ha accolto con entusiasmo l’elezione del nuovo Papa Leone XIV, il cui nome richiama quello del suo predecessore, Papa Leone XIII, noto per la sua apertura alla modernità. Intervistato da CityNow, il Vescovo ha sottolineato l’importanza simbolica di questa scelta.

Il Vescovo ha inoltre evidenziato le affinità tra Papa Leone XIV e il suo predecessore, Papa Francesco.

“Prevost è un nome con tante assonanze, tra cui “prete”. Ha lavorato con i poveri e per la pace. Mi viene da pensare alla parola ‘Pontifex’, colui che costruisce ponti e non muri. È una continuità con Papa Francesco, che il Santo Padre ha citato espressamente nel suo discorso di esordio”.

Morrone ha poi voluto sottolineare l’importanza della provenienza del nuovo Papa, un continente che rappresenta un crogiolo di esperienze diverse.

“Leone XIV viene dalle Americhe, con un bagaglio di esperienza che riguarda non solo il Nord America, ma anche il Sud, con un’esperienza pastorale in un’area povera come il Perù. È una benedizione”.