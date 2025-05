Elezioni a Reggio, Cannizzaro lancia la sfida: ‘Forza Italia ha il candidato, lo proporremo agli alleati’

L'on. Cannizzaro, a sorpresa, annuncia la scelta del candidato: 'Lo condivideremo con gli amici alleati. Per ora godiamoci l'estate'

A un anno dalle elezioni comunali di Reggio Calabria, in città già si discute, e da tempo ormai, dei possibili candidati delle due grandi coalizioni di centrodestra e centrosinistra.

Di nomi, su entrambi i piatti della bilancia politica, ne sono stati fatti in passato ma l’annuncio ancora non è arrivato. E difficilmente arriverà entro la fine della prossima estate.

L’onorevole Francesco Cannizzaro, leader di Forza Italia, commenta ai microfoni di Live Break le tempistiche rispetto alla comunicazione del nome del nuovo candidato sindaco.

“Nella storia reggina non c’è mai stata una coalizione che abbia proposto un candidato un anno prima delle elezioni. Trovo singolare il dibattito in questo momento ma allo stesso tempo mi fa molto piacere perchè la città, già un anno prima dall’appuntamento elettorale, non vede l’ora di mandare a casa Falcomatà e di identificare un soggetto nuovo che possa vincere le elezioni, evidentemente del centrodestra”.

Per l’on. Cannizzaro dunque i tempi sono ancora prematuri per comunicare il profilo nonchè il nome del nuovo candidato ma allo stesso tempo anticipa a sorpresa la scelta, già effettuata dal partito di Forza Italia:

“Il candidato c’è e Forza Italia ha già il suo che proporrà agli amici alleati dopo l’estate, immagino dopo Festa Madonna. Da lì si aprirà una fase per l’organizzazione del programma che va ancora definito. Ricordo che intanto stiamo già lavorando sulla città e ci stiamo di fatto sostituendo all’amministrazione comunale portando risultati concreti per il bene dei cittadini. Qualche esempio? Aeroporto, porto, campus universitario, lido comunale, l’Hospice Via delle Stelle, l’elenco sarebbe troppo lungo…”.

E a proposito di nomi, sollecitato ai nostri microfoni, sull’ipotesi Giusy Princi, che circola ormai da tempo, l’onorevole reggino non si sbilancia: