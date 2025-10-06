Regionali, Conte sulla sconfitta di Tridico: ‘Ha scelto di candidarsi per amore della propria terra’

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha condiviso un lungo post su Facebook in cui ha espresso le sue riflessioni in merito alle recenti elezioni regionali in Calabria, il suo impegno a fianco di Pasquale Tridico, e le sfide che la politica calabrese deve affrontare. Il post sottolinea la determinazione di Tridico nel rispondere alla chiamata delle forze politiche, sociali e culturali per correre alle elezioni, nonostante le difficoltà e il contesto complicato.

Conte: “Tridico si è candidato per amore della propria terra”

“Per amore della propria terra di origine, Pasquale Tridico ha generosamente accettato di candidarsi”, ha scritto Conte, parlando della scelta coraggiosa di Tridico, che ha accettato la sfida elettorale in un momento di grande difficoltà e emergenza. “Raccogliendo l’invito unanime di varie forze politiche, sociali e culturali, ha deciso di concorrere in una campagna elettorale che si è preannunciata sin dall’inizio molto in salita”, ha continuato Conte, riconoscendo il sacrificio e l’impegno di Tridico, che ha dimostrato un amore profondo per la Calabria.

Le elezioni “particolari”

Conte ha poi commentato le caratteristiche uniche di queste elezioni, definite come “molto particolari”, poiché convocate rapidamente dal presidente uscente Occhiuto dopo aver ricevuto un avviso di garanzia.

“Sono sempre più i cittadini che si allontanano dalla politica, forse perché la ritengono ormai ridotta a una sommatoria di calcoli e convenienze”, ha osservato Conte, parlando del crescente disinteresse da parte dei cittadini verso il voto e la politica in generale.

Tuttavia, Conte ha voluto esprimere la sua delusione per questo fenomeno, ma ha anche annunciato l’impegno di Tridico e delle forze progressiste a dimostrare che la politica può essere qualcosa di diverso.

“Questo ci amareggia e ci spinge a metterci in discussione e a fare ancora di più per dimostrare che no, non siamo ‘tutti uguali’ nel modo di intendere la politica”, ha scritto.

La nuova politica di Tridico

Il leader del Movimento 5 Stelle ha elogiato l’approccio di Pasquale Tridico, definendo il suo lavoro come una costruzione di un nuovo percorso politico, che ha dato vita a proposte concrete e ha permesso di creare una posizione forte per l’opposizione.

“Sono convinto che questa dedizione e questo impegno non siano stati vani”, ha dichiarato Conte, rimarcando l’importanza del lavoro fatto da Tridico, che, pur nella difficoltà della campagna, ha dimostrato di essere in grado di rappresentare una vera alternativa politica.

Auguri a Occhiuto: la vigilanza sulle urgenze dei calabresi

Infine, Conte ha voluto rivolgere un messaggio a Roberto Occhiuto, augurandogli buon lavoro, ma con l’intento di vigilare sul governo e sul fatto che le urgenze dei calabresi restino al centro dell’agenda politica.

“Noi vigileremo affinché le urgenze dei calabresi rimangano sempre al primo posto”, ha concluso Conte, lasciando intendere che il Movimento 5 Stelle continuerà a fare la sua parte, mantenendo alta l’attenzione sulle necessità della regione.