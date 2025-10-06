Regionali Calabria 2025: la top 10 dei Comuni reggini in cui si è votato di più

L’affluenza alle urne per le elezioni regionali in Calabria ha registrato una partecipazione del 44,94%, leggermente superiore rispetto al 2021, quando si attestava al 44,64%. Un dato che riflette l’impegno dei cittadini nella scelta del proprio futuro politico. Tuttavia, in alcuni comuni della provincia, la partecipazione è stata nettamente più alta, con punte significative che segnano una risposta forte alla chiamata alle urne.

Ecco la Top 10 dei comuni della provincia di Reggio Calabria con la maggiore affluenza:

Laganadi – 67,47% Sant’Alessio d’Aspromonte – 56,91% Campo Calabro – 55,69% Cardeto – 55,68% Motta San Giovanni – 54,18% Locri – 52,65% Santo Stefano in Aspromonte – 52,54% Reggio Calabria (Città) – 52,49% Palmi – 50,04% Careri – 49,84%

Questi comuni si sono distinti per una partecipazione significativa, con Laganadi in testa, che ha registrato un’impressionante affluenza del 67,47%. Un dato che sottolinea come, anche in una regione come la Calabria, ci siano aree con un forte senso civico e di partecipazione alle decisioni politiche.

Il dato di Reggio Calabria città, con il 52,49% di affluenza, conferma l’importanza della città capoluogo come barometro delle dinamiche regionali. Le altre località, come Locri e Palmi, non sono da meno, dimostrando come la partecipazione vari tra le diverse aree della provincia, ma resti comunque solida in molti comuni.

Questi numeri sono solo il primo passo verso la comprensione dell’orientamento politico della regione, con i risultati che, nelle prossime ore, determineranno l’esito delle elezioni e disegneranno il futuro della Calabria.