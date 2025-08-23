Regionali in Calabria, Calenda smentisce il suo stesso partito?: ‘Non saremo a sostegno di Pd e 5 Stelle’

“Come già più volte ripetuto, non ci saranno liste di Azione a sostegno di candidati dei 5Stelle alle elezioni regionali, aillo stesso modo Azione non sosterrà candidati del Partjto Democratico che si piegano ai programmi imposti dai 5S. Il Paese ha bisogno di sviluppo, concorrenza, infrastrutture ed efficienza nella spesa pubblica”. Queste le parole di Calenda in merito alle elezioni regionali. In pratica, il leader di Azione smentisce il suo stesso partito, che attraverso i leader regionali Graziano e De Nisi avevano affermato, in sintesi, ‘saremo determinanti alle prossime elezioni’ ufficializzando lo strappo con il centrodestra. Da capire adesso, dopo le parole di Calenda, a sostegno di chi sarà ‘determinante’ il partito di Azione alle prossime regionali in Calabria.

Ancora Calenda sui social: “Lo spettacolo a cui stiamo assistendo, in preparazione di queste elezioni, rappresenta invece la quintessenza del trasformismo e della mancanza di programmi e idee per migliorare il funzionamento delle regioni.

Tutto è ridotto, a destra come a sinistra, a scambi di poltrone e percorsi di carriera personali. Il Partito Democratico oscilla tra la prostrazione davanti ai cinquestelle e la sottomissione ai cacicchi locali. Due tendenze che spesso si saldano. Ogni traccia di riformismo è svanita.

Ancora una volta alle prossime elezioni regionali vincerà l’astensione e trionferà il voto clientelare. La degenerazione del regionalismo è una malattia contro cui Azione ha sempre combattuto. Il nostro impegno rimane quello di non sottostare ai ricatti del bipopulismo e tirare dritto verso la costruzione di un forte fronte liberale alle prossime elezioni politiche”, ha concluso il leader di Azione.