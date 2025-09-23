Regionali, De Luca elogia Occhiuto: ‘Ha restituito dignità ai calabresi’

"Avrei votato Roberto Occhiuto a prescindere dalla coalizione politica di appartenenza. Ha rinunciato ai fasti dei parlamenti romani per servire la propria terra", le parole del sindaco di Taormina

Elezioni regionali, Cateno De Luca appoggia in modo convinto Roberto Occhiuto. “Un uomo che, all’apice della propria carriera politica, ha rinunciato ai fasti dei parlamenti romani per servire la propria terra, merita rispetto e sostegno”, le parole del sindaco di Taormina.

“Avrei votato Roberto Occhiuto a prescindere dalla coalizione politica di appartenenza, perché in quattro anni di presidenza della Regione Calabria ha restituito ai Calabresi quella dignità che tanti anni di mala politica aveva tolto loro.

Un Sud protagonista ha bisogno di uomini e donne che fanno una scelta di campo ben precisa: o stai sul territorio e cerchi di risolvere i disastri ereditati, oppure sfrutti il territorio per bivaccare nei palazzi romani, parlando male della tua terra e praticando la caccia all’uomo tipica degli ipocriti e dei malefici.

Ritornerò in Calabria per sostenere Roberto Occhiuto:

Venerdì 26 settembre a Cosenza;

Sabato 27 settembre a Reggio Calabria;

Domenica 28 settembre a Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone”, conclude De Luca.