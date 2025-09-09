Regionali, Mimmo Lucano incandidabile. ‘Spegne l’entusiasmo ma continuo a sostenere Tridico’

"Per la prima volta siamo tutti uniti ed una speranza per la Calabria. Andiamo avanti comunque", le parole di Mimmo Lucano

Le commissioni elettorale dei Tribunali di Reggio Calabria e Costanza hanno dichiarato Domenico “Mimmo” Lucano incandidabile e lo ha depennato dalla lista di Avs per le prossime regionali in Calabria.

L’europarlamentare e sindaco di Riace era candidato nelle circoscrizioni sud e nord ma per via della legge Severino non potrà partecipare alla tornata elettorale a causa della condanna a 18 mesi per falso nel processo “Xenia”.

I suoi legali, gli avvocati Andrea Daqua e Giuliano Saitta hanno presentato ricorso alle Corti d’appello di Reggio Calabria e Catanzaro chiedendo il reinserimento di Lucano nella lista.

Lucano ha rilasciato una breve dichiarazione all’Ansa: “Questa situazione un po’mi spegne l’entusiasmo ma continuerò a sostenere con fortissima convinzione la lista di Avs e il candidato presidente Tridico. Per la prima volta siamo tutti uniti ed una speranza per la Calabria. Andiamo avanti comunque”.