Regionali, Cannizzaro a Reggio: ‘Vogliamo stravincere. Qui ci voteranno anche da sinistra’

A pochi giorni dalle Elezioni Regionali il presidente uscente e candidato Roberto Occhiuto insieme al parlamentare forzista Francesco Cannizzaro sono stati in visita a Reggio Calabria per incontrare cittadini ed elettori tra le vie del centro.

“Ci sposteremo a Pilla, andremo sulla Piana, andremo a fare qualche comizio di piazza, ad incontrare sindaci e amministratori. E io sono certo che andremo ad incontrare in queste piazze e a riscontrare lo stesso entusiasmo, la stessa partecipazione che, vi posso giurare, viva Dio, stiamo riscontrando in ogni borgo della Calabria, come mai successo prima d’ora. Io dico sempre, nonostante la giovane età, ho tantissime campagne elettorali alle spalle, di qualsiasi livello: comunale, regionale, nazionale, europeo. Beh, vi posso giurare che l’entusiasmo, la partecipazione, l’incoraggiamento che stiamo riscontrando in ogni borgo della Calabria è pazzesco, è contagioso”.

Queste le parole di Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia, che prosegue:

“Questa mattina, Roberto, ne è un’ulteriore testimonianza, perché dovete sapere che non è partito un messaggio dalle nostre segreterie per invitare gli amici a venire qua. Semplicemente dei giornali locali hanno annunciato che tu saresti stato qui a pagare un caffè. E lo devi pagare, perché ormai l’impegno è assunto, perché tu sai a Reggio come si usa, no? Il caffè “è pagato”. Non so a Cosenza come fate, però immagino di si: quando qualcuno entra nel bar e c’è una persona che si conosce all’interno, il caffè in automatico “è pagato”, non lo si deve nemmeno chiedere. Però stavolta facciamo l’inverso, è il Presidente che viene a Reggio e paga il caffè per tutti, quindi grazie anche per questo nobile gesto, Presidente”.

“Io vi voglio ringraziare, però allo stesso tempo vi voglio dire che mancano sei giorni, cinque di fatto, alla chiusura della campagna elettorale, quindi non ci dobbiamo fermare. Ma non perché dobbiamo registrare la vittoria, perché, permettetemi se siamo anche in alcune occasioni spavaldi: noi vogliamo non vincere, vogliamo stravincere queste elezioni. E vogliamo stravincere queste elezioni, soprattutto a Reggio Calabria. E sarà così, Presidente, e sarà così, perché se è vero come è vero, lo meriti tu, lo merita Forza Italia, ma soprattutto lo merita il miglior Presidente della storia del regionalismo calabrese, che più di tutti gli altri ha fatto per questa città come mai nessuno ha fatto fino ad oggi. E parlano i fatti. Quindi Reggio, ancora una volta, sarà il tuo fianco, i cittadini anche di sinistra voteranno: anche uomini e donne di sinistra arrivano spontaneamente nella mia segreteria per dire come devono fare per votare Occhiuto, perché loro hanno ideologie diverse, ma riconoscono quello che ha fatto Presidente Occhiuto, Forza Italia, che è il partito che ha difeso questa città e continuerà a difenderla”.

