Regionali in Calabria: il ‘Progetto riformista’ convoca il tavolo del csx

Il “Progetto Riformista” convoca per domani, mercoledì 20 agosto, alle ore 16:00 a Lamezia il tavolo del centro sinistra.

Le forze politiche che costituiscono il “Progetto Riformista” hanno lavorato in questi giorni alla costruzione di un progetto concreto per il rilancio della Calabria consapevoli di rappresentare non solo una proposta politica innovativa e determinante per il successo del centrosinistra calabrese ma soprattutto di costituire un laboratorio politico capace di diventare un modello a livello nazionale, per battere la Meloni e il centrodestra sovranista.

Al tavolo ci presenteremo con le nostre proposte programmatiche e con una nostra idea di candidatura a presidente della Regione con spirito unitario, costruttivo e senza arroccamenti che non fanno parte della nostra cultura liberal democratica e socialista.