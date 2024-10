Elezioni regionali, Tansi presenta le sue liste: “Nessun inciucio, nessun apparentamento”

L’ex capo della Prociv, candidato con “Tesoro Calabria” promette:

“Abbiamo appena presentato a Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Vibo Valentia e Crotone, le liste per la candidatura alla presidenza della Regione Calabria. Il candidato a presidente è Carlo Tansi, i candidati a consiglieri sono tutte persone perbene che non hanno mai avuto a che fare con questa politica”.

Così l’ex capo della Prociv calabrese saluta la presentazione delle liste a supporto della sua candidatura.

“Nessun inciucio, nessun apparentamento con partiti o movimenti – ribadisce Tansi – restiamo Liberi dalla casta. Abbiamo mantenuto fede al nostro colore arancione, che indica la distanza anni-luce da questi partiti e movimenti (di destra, di sinistra e di centro) responsabili del totale degrado sociale ed economico del nostro Tesoro Calabria, nonostante le sue immense risorse inespresse”.

“Cari Calabresi – è l’appello finale unito ad una promessa – vi giuro sul mio onore che se mi eleggerete metterò tutta la mia competenza, tecnica e amministrativa, la mia passione e l’amore per la nostra Terra per spazzare via tutto il marcio che c’è nella Regione e farò diventare la Calabria il fiore all’occhiello dell’Italia. Esattamente come ho fatto con la Protezione Civile regionale”.