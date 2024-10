Elezioni Regionali, arrivano le prime intenzioni di voto

In vista delle Elezioni Regionali 2020 in Calabria, Antonio Noto, per il Sole 24 Ore, ha elaborato le intenzioni di voto relative ai candidati presidenti.

Il candidato presidente della Calabria del centrodestra Jole Santelli, si attesta tra il 50% ed il 54%, il candidato presidente del centrosinistra Pippo Callipo si attesta tra il 32% e il 36%, il candidato del M5s Francesco Aiello al momento è tra l’8% e il 12%. Carlo Tansi, al momento, secondo quanto riportato da “Il Sole 24 Ore” si attesta tra il 3% ed il 5%.

