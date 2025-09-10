Regionali, a ‘Porta a Porta’ il nuovo sondaggio: Occhiuto davanti di 9 punti

Elezioni Regionali, il presidente uscente della Regione Calabria e candidato del centrodestra, Roberto Occhiuto, sarebbe in vantaggio su Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra e M5S, secondo l’ultima rilevazione dell’Istituto Noto per “Porta a Porta”.

I dati indicano un consenso del 54% per Occhiuto, contro il 45,5% per Tridico, con un margine di quasi 9 punti percentuali.

Alle prossime elezioni regionali, nelle Marche Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra, si pone al 49,5% dei consensi mentre il candidato del centrosinistra Matteo Ricci è al momento posizionato al 47%.