Elezioni, Scilla a un passo dal voto. Bellantoni: ‘Obiettivi chiari e concreti: 4 le priorità’

Il 25 e 26 maggio i cittadini di Scilla saranno chiamati alle urne per scegliere la nuova amministrazione comunale. Tra i candidati al Consiglio Comunale figura Filippo Bellantoni, in corsa con la lista Sviluppo e Solidarietà, che si presenta agli elettori con un messaggio diretto, sobrio e orientato alla concretezza.

Bellantoni si rivolge alla comunità con parole semplici, sottolineando il forte legame con la propria terra:

“Chi mi conosce – scrive – sa quanto tenga a Scilla. Vivo con serietà e dedizione, oggi anche con l’amore nuovo e immenso per i miei figli, Rocco e Francesca».

Il suo programma parte da problemi concreti: approvvigionamento idrico, riattivazione dell’ascensore tra Marina e Piazza San Rocco, valorizzazione della spiaggia e riapertura di un punto di primo soccorso. Temi sentiti dai cittadini e che Bellantoni indica come priorità di un impegno politico che vuole partire dal basso.

«Non vi parlerò di promesse irrealizzabili – precisa – ma di obiettivi chiari. Serve una nuova forma di sviluppo, basata sulla partecipazione reale e solidale dei cittadini».

Consapevole di essere una figura nuova per molti, Bellantoni lancia un appello diretto:

“Sarò felice di rappresentarvi in consiglio comunale. Non solo per chi già mi conosce, ma soprattutto per chi ancora no. È dal vostro supporto che può nascere una nuova Scilla: più giusta, inclusiva e forte”.

Con uno stile lontano dagli slogan e vicino ai bisogni reali, Bellantoni si propone come interprete di un cambiamento misurato ma determinato.

Una sfida che punta su passione, competenza e spirito di servizio. Scilla dunque a un passo dal voto. Nella serata di lunedì conosceremo il nome del nuovo sindaco di uno dei Comuni più belli della nostra provincia.