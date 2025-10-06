Regionali in Calabria: l’affluenza definitiva. I dati provincia per provincia
Reggio la seconda provincia con la maggior affluenza
06 Ottobre 2025 - 16:01 | di Eva Curatola
Le elezioni regionali in Calabria hanno visto un’affluenza complessiva del 44,36%, con una lieve diminuzione rispetto al 44,64% delle elezioni del 2021. Ecco i dati definitivi sull’affluenza alle urne nelle cinque province calabresi.
Affluenza alle urne per provincia:
- Catanzaro: 45,54%
- Reggio Calabria: 44,94%
- Cosenza: 42,21%
- Crotone: 41,09%
- Vibo Valentia: 38,89%
Analisi dei Dati
La provincia di Catanzaro ha registrato il più alto tasso di partecipazione con un’affluenza del 45,54%, seguita da Reggio Calabria con il 44,94%, che si conferma una delle province più attive alle urne. Cosenza segue con 42,21%, mentre Crotone si attesta al 41,09%, e Vibo Valentia chiude con 38,89%.
In generale, l’affluenza complessiva di 44,36% a livello regionale conferma un buon coinvolgimento, con alcune province che hanno superato la media, in particolare Catanzaro e Reggio Calabria. Le province più a sud, come Crotone e Vibo Valentia, registrano una partecipazione inferiore rispetto alle altre.