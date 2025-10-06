Regionali in Calabria: l’affluenza definitiva. I dati provincia per provincia

Le elezioni regionali in Calabria hanno visto un’affluenza complessiva del 44,36%, con una lieve diminuzione rispetto al 44,64% delle elezioni del 2021. Ecco i dati definitivi sull’affluenza alle urne nelle cinque province calabresi.

Affluenza alle urne per provincia:

Catanzaro : 45,54%

: 45,54% Reggio Calabria : 44,94%

: 44,94% Cosenza : 42,21%

: 42,21% Crotone : 41,09%

: 41,09% Vibo Valentia: 38,89%

Analisi dei Dati

La provincia di Catanzaro ha registrato il più alto tasso di partecipazione con un’affluenza del 45,54%, seguita da Reggio Calabria con il 44,94%, che si conferma una delle province più attive alle urne. Cosenza segue con 42,21%, mentre Crotone si attesta al 41,09%, e Vibo Valentia chiude con 38,89%.

In generale, l’affluenza complessiva di 44,36% a livello regionale conferma un buon coinvolgimento, con alcune province che hanno superato la media, in particolare Catanzaro e Reggio Calabria. Le province più a sud, come Crotone e Vibo Valentia, registrano una partecipazione inferiore rispetto alle altre.