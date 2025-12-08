Reggio, gli Elfi di Babbo Natale in visita nei quartieri del Nord – FOTO

Nuova Solidarietà, insieme alle altre realtà del territorio che hanno collaborato all’iniziativa, hanno regalato un pomeriggio di stupore ed incanto ai bambini dei quartieri di Salice, Catona, Rosalì, Concessa,

Villa S. Giuseppe ed Arghillà.

Per l’occasione, gli Elfi di Babbo Natale hanno fatto visita alle comunità dell’intero comprensorio, per ricevere la letterina dei desideri per il prossimo Natale di tutti quei bambini, rapiti dalla meraviglia dell’attesa, che hanno vissuto un momento di gioia inaspettata e soprattutto contagiosa.

In un tempo di rinascita e condivisione, qual è il periodo natalizio, il senso di prossimità e vicinanza si è manifestato nella su forma più autentica grazie a quella curiosità e quell’ingenuità che solo i più piccoli sanno portare con sé.

Leggi anche

Perché sono loro a ricordarci la bellezza dell’attesa, la forza dell’immaginazione e la semplicità dei gesti che scaldano il cuore.