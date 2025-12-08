City Now

Reggio, un mese di iniziative al Planetario Pythagoras con ‘Sotto le stelle di Natale 2025’

Sette appuntamenti tra scienza, cultura e solidarietà organizzati dallo Staff del Planetario guidato dalla Professoressa Angela Misiano. Il programma

08 Dicembre 2025 - 06:37 | Comunicato Stampa

La Città Metropolitana di Reggio Calabria presenta il ricco e articolato programma di eventi “Sotto le Stelle di Natale 2025“, curato dal Planetario Metropolitano “Pythagoras”. Dal 10 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, il calendario propone un vero e proprio viaggio che coniuga scienza, filosofia, musica e impegno sociale. L’iniziativa testimonia la volontà dell’Ente di valorizzare il ruolo del Planetario come centro nevralgico di divulgazione scientifica e di aggregazione culturale per l’intero territorio metropolitano.

Sotto le Stelle di Natale Locandina

Il percorso prende il via il 10 dicembre, alle ore 21:00, con un’inaugurazione all’insegna della filosofia e dell’astronomia: l’incontro “Comete, come te! Un viaggio tra le Stelle, il Natale e la Filosofia“, tenuto dal Professor Gianfranco Cordì. 

Cuore del programma è la celebrazione del Solstizio d’Inverno, il 19 dicembre alle ore 17:00, presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, con l’incontro “Sol Invictus: il Solstizio d’Inverno e la rinascita della Luce” della Professoressa Paola Radici Colace, arricchito da intermezzi musicali a cura del Dottor Giuseppe Nicolò, e con la premiazione delle Scuole calabresi distintesi in competizioni astronomiche. 

Il 21 dicembre alle ore 21:00, al Planetario, “La notte più lunga, la musica più luminosa: un concerto di solidarietà per il Solstizio d’Inverno“, a cura del “Trio Boccioni”, con ricavato da offerte libere interamente devoluto in favore di Save The Children.

Le iniziative proseguono il 28 dicembre, alle ore 17:00, con una sessione di “Scienza sul Campo” al Parco Verde di Salice, dove lo Staff del Planetario, con Rosario Borrello, Giuseppe Arcidiaco e Giuseppe Tripodi, guiderà il pubblico nell’osservazione celeste con “Natale sotto le Stelle: il Cielo al telescopio“. 

Il programma offre poi spunti di riflessione tra scienza e spiritualità: il 30 dicembre, alle ore 18:00, la Dottoressa Maria Concetta Tringali terrà l’incontro “Sussurri Cosmici: Natale con le onde gravitazionali”.

Il 5 gennaio, alle ore 16:30, nella sede del Planetario, “La Befana Astronomica: Stelle, Quiz e Tombola per un pomeriggio di divertimento” con Marica Canonico e Rosario Borrello. 

Conclude il 6 gennaio alle ore 19.30, presso il Planetario Pythagoras, la Professoressa Angela Misiano, nell’incontro con la Parrocchia di San Salvatore, con “Ordine celeste e gloria divina: un dialogo tra scienza e spiritualità“.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questo viaggio unico, che testimonia la volontà dell’Ente di offrire un Natale illuminato non solo dalle luci delle feste, ma anche dalla luce della conoscenza.

