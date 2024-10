Emergenza idrica a Reggio, Berna (Sorical): ‘Provvedimenti duri per stanare i furbetti’

Esordisce così il responsabile cittadino Sorical Francesco Berna nella sua analisi sullo stato di crisi idrica in città.

Le problematiche più serie sono sulla zona Sud che va da Pellaro sino a Campoli e in questo periodo, solitamente, integravamo la carenza con la fornitura del Tuccio ma, anche qui, la produzione è scesa di 280 litri a 110 litri”.

Il responsabile idrico non può che ribadire che per superare questo stato di emergenza è “necessario che tutti facciano un’assunzione di responsabilità anche perché vi sono parecchie criticità”.

“Stiamo attenzionando le zone di Ortì e Gallico dove è prevista la realizzazione di un’altra condotta che consenta di utilizzare i due pozzi disponibili su Gallico Superiore perché quella attuale non regge. Non bisogna sperperare l’acqua, occorre necessariamente razionalizzare il consumo – aggiunge Berna – . I colleghi Sorical (ex Castore) sono impegnati su tutto il territorio con le autobotti: escono alle 8 del mattino e rientrano alle 23, 24 di notte. Non posso che ringraziare questi ragazzi che, ogni giorno, fanno di tutto per sopperire questa tremenda carenza”.

Ma Sorical non demorde e anche per l’atavico problema dei “furbetti evasori” mette un freno con duri provvedimenti.

“Stiamo installando dei nuovi contatori a tutti gli utenti morosi per contrastare gli allacci abusivi e chi ha una attività commerciale e non é in regola con i pagamenti, tagliamo in tronco l’erogazione. Cosa diversa l’uso domestico, per il quale dobbiamo garantire il minimo per legge. Una cosa è certa, il nostro impegno non manca, stiamo mettendo in campo tante idee e progetti utili per avere qualche riserva in più per i prossimi anni e soddisfare al meglio le esigenze della nostra comunità”.