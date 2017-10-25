Decine di imprese, in occasione dell’ENERGY DAY, hanno avuto modo di conoscere, durante l’incontro tenutosi stamane presso la sede Confesercenti di Taurianova, il servizio che lo sportello Energia & Ambiente offre alle PMI associate, con lo scopo di proporre loro, tramite una consulenza gratuita, un’analisi sui costi per le forniture di energia.

Lo sportello Energia & Ambiente per le imprese

Gli interessati hanno ricevuto un’approfondita assistenza, oltre che sul modo di leggere le fatture, anche sulla corretta applicazione dell’IVA, delle accise e delle addizionali secondo la vigente normativa, che prevede agevolazioni per determinate tipologie di attività (artigiani, commercianti, pubblici esercizi, ecc.), ma anche sull’eventuale presenza di penali per energia reattiva e in materia di efficentemento energetico (Fotovoltaico, Solare Termico, LED, ecc.).

La necessità di ricevere maggiori informazioni sul costi energetici nasce dal fatto che questa spesa costituisce una delle principali voci di costo nella gestione delle aziende, arrivando ad incidere anche per il 20-30% del totale delle uscite.

Per questo motivo la Confesercenti di Reggio Calabria rappresentata nella sede di Taurianova da Rosario Antipasqua, tramite lo sportello Energia & Ambiente, ha promosso un programma di risparmio ed efficientamento energetico offrendo, oltre alla semplice consulenza, anche soluzioni reali e immediate grazie in particolare alla convenzione, con prezzi bloccati fino alla fine del 2018, siglata con il Consorzio Innova Energia.

Il nuovo scenario normativo sul mercato libero

Durante l’incontro si è poi approfondito anche il nuovo scenario normativo che entrerà in vigore a breve e dove le PMI saranno al centro di un autentico cambio di scenario nel quale dovranno optare tra le diverse offerte presenti sul mercato libero (Legge 4 Agosto 2017 n. 124 – DDL Concorrenza – cessazione del servizio a maggior tutela dal 1 luglio 2019).

Rosario Antipasqua, vice direttore Confesercenti Reggio Calabria e responsabile del settore e dello sportello Energia & Ambiente prima di chiudere i lavori ha voluto garantire tutto l’impegno personale e dell’associazione affinché le PMI possano ricevere la massima assistenza e trasparenza informativa nel percorso di razionalizzazione delle uscite, a cominciare proprio dalle voci inerenti le forniture di energia.