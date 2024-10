Una reggina all’Erasmus LGBTI. Arcigay I Due Mari: ‘Grande orgoglio’

L’associazione Arcigay I Due Mari di Reggio Calabria raggiunge un altro importante traguardo, un membro del direttivo è stato coinvolto per un progetto Erasmus plus sui temi LGBTI. Ed è con grande orgoglio che comunichiamo che Sabrina Tripodi (la consigliera più giovane del direttivo) è partita per un Erasmus LGBTI in Serbia, questo le consentirà di conoscere e lavorare con attivisti e attiviste europee che si occupano di inclusione e promozione dei diritti della comunità lgbt internazionale.

Uno degli obiettivi che ci siamo posti fin dal nostro insediamento è stato quello di investire sulla formazione per aumentare le competenze sia dei singoli attivisti che di tutto il gruppo associativo, pertanto ringraziamo i referenti del progetto che hanno dato questa opportunità alla nostra consigliera.