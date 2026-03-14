Erasmus, la scuola ‘Pizi’ ponte tra Calabria e Polonia

Per una settimana studenti e docenti provenienti da Tychy sono stati ospitati da famiglie calabresi e accompagnati alla scoperta del territorio. Tra workshop e visite guidate l’Istituto scolastico palmese consolida il suo profilo europeo

Una settimana intensa, conclusa con abbracci affettuosi e commossi prima della partenza, a conferma del grande valore umano di esperienze di mobilità internazionale come l’Erasmus.

Dopo la “missione” di dicembre, che aveva portato in Polonia una delegazione dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Nicola Pizi” di Palmi, studenti, docenti e dirigente della scuola-partner di Tychy hanno ricambiato la visita, sbarcando in Calabria lo scorso 6 marzo per un fitto programma di attività culturali.

ALLA SCOPERTA DELLA CALABRIA – Ospitati con calore e disponibilità da famiglie della zona e accolti affettuosamente dalla comunità scolastica del “Pizi”, i visitatori sono stati accompagnati da docenti e studenti alla scoperta delle bellezze naturali e della storia antica del territorio (visite a Palmi, Reggio, Tropea, Scilla, Taormina).

Inoltre, all’interno dei tanti laboratori dell’Istituto palmese sono stati impegnati in due workshop sulla sostenibilità e sulla mitologia dello Stretto, cimentandosi anche in esperimenti scientifici e nella lavorazione della ceramica.

Un calendario fittissimo, organizzato nei minimi dettagli dal gruppo Erasmus del “Pizi” (prof.sse Giusy Cacciola, Maria Teresa Donato e Donatella Zappone), che non ha trascurato divertenti momenti di svago e convivialità che hanno coinvolto anche le famiglie ospitanti.

VERSO FUTURI SCAMBI – Ieri la cerimonia di congedo che tra bandiere viventi e balli tradizionali ha visto anche il suggello di nuovi impegni per il futuro. Con soddisfazione la Dirigente scolastica dell’Istituto, prof.ssa Maria Domenica Mallamaci, conferma, infatti, che la partnership con la scuola di Tychy proseguirà con ulteriori esperienze di mobilità. “E’ stata una settimana ricchissima di impegni e soddisfazioni. Voglio indirizzare un plauso alla comunità del “Pizi”: gli studenti e i docenti impegnati nell’organizzazione e nelle attività e le famiglie ospitanti hanno dimostrato una grande professionalità ma soprattutto un calore che ha commosso i nostri visitatori polacchi. Il risultato è che la Dirigente della scuola di Tychy ha espresso il desiderio di mantenere saldi legami con il “Pizi” per continuare insieme gli scambi e le future mobilità Erasmus. Si tratta di una bellissima conferma del profilo europeo del nostro Istituto”.