Erasmus a Sofia per gli studenti del ‘Piria’ di Rosarno

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di sensibilizzare gli studenti e trovare metodologie specifiche per trattare la pace come argomento curriculare e creare, per il futuro, giovani leader pacifici

Si è svolto l’incontro transnazionale nell’ambito del progetto COOLT – PEACE IS COOL, Erasmus +, in Bulgaria.

Hanno preso parte, con il coordinamento del Dirigente scolastico Mariarosaria Russo, oltre al Project Manager Michele Oliva, le docenti Filomena Barbieri e Caterina Fassari e gli studenti del Liceo Scientifico Maria Teresa Cutri, Chiara Bruzzese, Arena Giuseppe, Giuseppe Restuccia e Letizia Italiano che, nei giorni dedicati, sono stati impegnati nelle attività di workshop, dibattiti, simulazioni, momenti di riflessione e autoriflessione e condivisione di pensieri e proposte sulla pace.

TEMATICHE

Gli argomenti trattati sono stati:

il concetto di democrazia;

il superamento degli stereotipi;

il Paese dopo Ataturk;

dal Comunismo alla democrazia.

PROGRAMMA

Il programma dell’incontro ha previsto anche la specifica attività “the Samodiva Experience”, un richiamo alla figura mitologica slava di Samodiva, una ninfa che lottava accanto agli eroi. Si è trattata di un’attività all’aperto, sui monti Rodopi, per scoprire il richiamo della bellezza naturalistica come espressione di energia positiva che ristora gli animi e conduce alla pace interiore per poter operare come cittadini attivi portatori di pace nel mondo, poiché ogni cosa dipende da come ognuno di noi riesce a vederla e a formarla.

“Tutti avremmo bisogno di Samodiva al nostro fianco che ci aiuti a combattere – afferma il Dirigente Scolastico Maria Rosaria Russo – perché il mondo ha sempre bisogno di tutti coloro che riescono a contribuire come piccole foglie di uno stesso albero a costruire un universo di pace”.

Interessanti sono stati gli incontri istituzionali con il sindaco di Plovdiv, capitale europea della cultura nel 2019, riconosciuta dall’UNESCO, che con la metodologia TED ha parlato di Pace alle studentesse e agli studenti europei.

Il project Manager, Michele Oliva ha affermato che con COOLT l’Italia sta lavorando assieme ai partner europei Turchia, Spagna, Bulgaria e Germania per “raggiungere risultati misurabili per ridurre la violenza e il conflitto nelle aree di diversità culturale e etnica”.

Considerato che con COOLT si vuole fornire un metodo innovativo per l’educazione alla pace e per la comprensione interculturale, il Piria e i partner avranno il compito di sensibilizzare gli studenti e trovare metodologie specifiche per trattare la pace come argomento curriculare e creare, per il futuro, giovani leader pacifici.