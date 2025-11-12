Anas, conclusa l’esercitazione all’interno della galleria ‘Brancato’ sulla A2 – VIDEO

Si è conclusa l’esercitazione che nella notte tra il 6 e il 7 novembre ha interessato la galleria “Brancato”, situata lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, tra gli svincoli di Bagnara Sant’Elia e Scilla, in provincia di Reggio Calabria, in direzione Sud.

L’attività, che ha comportato la temporanea chiusura della carreggiata sud tra il km 408,450 e il km 422,850, ha consentito di testare le procedure di emergenza, il coordinamento tra le strutture operative e l’efficienza dei sistemi tecnologici di sicurezza della galleria.

L’esercitazione rientra nel programma periodico di attività di sicurezza e prevenzione organizzate da Anas, in collaborazione con le strutture operative territoriali e le forze di emergenza, con l’obiettivo di garantire la massima tutela degli utenti e la prontezza di intervento in caso di necessità.