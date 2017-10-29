La giovanissima compagine di coach Tonino Chirumbolo affrontava una squadra molto forte e compatta come Pozzallo, costruita con ambizioni di vertice nel corso del mercato estivo.

Pronostico, dunque, rispettato con i padroni di casa che sono stati sconfitti con il punteggio di 0-3 al termine di una partita nella quale Salmena e compagni hanno lottato alla pari solamente nel corso del secondo set.

Le formazioni scese in campo

Al fischio d’inizio, coach Chirumbolo ha schierato Montesanti al palleggio, Sorrenti opposto, Foti e Paradiso al centro, Barbera e Salmena in posto 4, Barbuto libero.

Il tecnico ospite Prefetto ha risposto con Bafumo in regia, Salerno opposto, Muscarà e Fasanaro al centro, Amore e Salonia di banda, Utro libero. Nel primo set Pozzallo ha fatto valere la propria qualità al servizio mettendo spesso sotto pressione la ricezione giallorossa. Tanti gli errori commessi e Pozzalo ha così avuto vita facile nel lungo periodo conquistando il parziale 15-25. Di tenore differente il secondo set nel quale la Tonno Callipo ha sempre lottato punto a punto con Salmena e Barbera assoluti trascinatori. L’attaccante messinese ha messo a segni colpi importanti da zona 4, mentre lo schiacciatore praiese ha messo sotto pressione la ricezione avversaria dai nove metri. Nel finale, un errore dello stesso Barbera ha permesso al Pozzallo di andare sul 21-23.

Il finale del secondo set e il terzo parziale

Poi nel finale, sotto 21-24, sulla battuta di Paradiso ottima fase break della Tonno Callipo che ha avuto anche la grande chance di andare ai vantaggi: la ricezione di Pozzallo è errata, free-ball Tonno Callipo, occasione ghiotta, ma Montesanti spreca mandando in rete un comodo smash. Peccati di gioventù. Persa quest’importante occasione, la Tonno Callipo ha avuto difficoltà nel terzo set di fronte alla voglia degli iblei di chiudere la pratica. Divario troppo ampio e così la Tonno Callipo ha perso il parziale con il punteggio di 13-25.

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – HERING POZZALLO 0-3 (15-25, 23-25, 13-25)

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Montesanti, Foti, Raffaele, Vivona, Salmena, Sorrenti, Barbera, Paradiso, Di Renzo, Barbuto (L), Cugliari (L2). Allenatore: Chirumbolo. Vice allenatore: Amerato

HERING POZZALLO: Canto, Amore, M. Prefetto, Battaglia, Di Salvo, Bafumo, Alibrandi, Muscarà, Puglisi, Salerno, Salonia, Fasanaro, Utro. Allenatore: R. Prefetto

ARBITRI: Gaetano e Rizzica

VIDEO – HIGHLIGHTS https://www.youtube.com/watch?v=e_qw25a8K3Q&feature=youtu.be