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Esordio vincente per la Vis. La SBV cede 99-70

La Vis Reggio Calabria inizia il campionato di C silver con una vittoria per 99-70 sulla Scuola di Basket Viola

15 Ottobre 2017 - 09:50 | di Vincenzo Comi

La contesa iniziale tra Skurdauskas e Spasojevic in Scuola di Basket Viola-Vis Reggio Calabria

Come da pronostico la Vis Reggio Calabria vince agevolmente contro la Scuola di Basket Viola e inizia nel migliore dei modi il campionato di C silver Calabria. Troppo netto il divario tecnico e fisico fra le due compagini per sperare in un match equilibrato. Pronti e via e il tabellone, dopo appena 5 minuti, recita un eloquente 0-19 per i bianco/amaranto di coach Polimeni, ispirati da un super Soldatesca in versione assist man, i cui ripetuti e millimetrici lanci baseball da una parte all’altra del campo tagliano a fette la difesa di casa. Barrile (mvp del match) detta i tempi a proprio piacimento in cabina di regia e tutta la Vis ne giova in fase offensiva, con Skurdauskas che devasta il ferro del Pianeta Viola a suon di schiacciate. Il vantaggio cresce progressivamente, dal 31-14 del primo quarto fino al 60-29 all’intervallo lungo.

Nel terzo periodo sono Warwick, Viglianisi e Spasojevic a menare le danze, ma i “violini” di coach Cotroneo lottano con orgoglio, mantenendo il divario entro limiti accettabili.

Infortuni e debutti in casa Vis

Da segnalare in casa Vis il turno di riposo precauzionale di Lobasso per problemi alla schiena, la fascia di capitano sul braccio di Rizzieri, i primi punti in carriera di Fazzari e l’esordio assoluto dei 2002 Bombino e Martino.

Unico neo gli infortuni (entrambi alla mano) di Soldatesca e Skurdauskas, la cui entità verrà valutata in settimana.

Il tabellino della partita

Questo il tabellino del match:

Scuola di Basket Viola – Vis Reggio Calabria 70-99

(14-31, 29-60, 48-80)

Scuola di Basket Viola: Fiorillo 13, Gullì 6, Scialabba 13, Caroè 10, Stepanovic 9, A. Bianchi 4, D. Bianchi 4, Muià 6, Sant’Ambrogio 2, Velonà, Pandofi 3. Allenatore: Cotroneo.

Vis Reggio Calabria: Barrile 24, Viglianisi 16, Soldatesca 3, Warwick 25, Skurdauskas 15, Rizzieri 4, Neri, Spasojevic 9, Fazzari 3, Bombino, Martino. Allenatore: Polimeni.

Arbitri: Viglianisi e Politi.

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