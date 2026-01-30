Reggio, energia dal mare: il NOEL pronto alla 2ª fase di un ambizioso esperimento scientifico

Passeggiando lungo la parte bassa della via Marina di Reggio Calabria, è difficile non notare qualcosa di insolito. A catturare l’attenzione dei passanti, infatti, sono dei dispositivi di colore giallo, posati a terra in attesa di essere utilizzati.

Di cosa si tratta?

Sono i primi segnali dell’avvio della seconda fase di un ambizioso esperimento scientifico che sta per prendere il via.

Il laboratorio NOEL di Reggio Calabria, in collaborazione con la società Sizable Energy Technology di Milano, è pronto a lanciare una nuova attività sperimentale che sarà pienamente operativa nelle prossime settimane. Il progetto, che si inserisce nel contesto di una convenzione tra Sizable Energy Technology e l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e segna il proseguimento dell’esperienza iniziata nel 2024, ma questa volta su una scala molto più grande.

L’esperimento, infatti, vedrà l’assemblaggio di una nuova struttura, che sarà successivamente ormeggiata nello specchio acqueo di fronte al lungomare di Reggio Calabria, un’area specificatamente assegnata al laboratorio NOEL.

I dispositivi progettati per l’energia rinnovabile dal mare saranno probabilmente posizionati lì, per testare soluzioni innovative nell’ambito dell’energia e delle tecnologie marine.

Le prossime settimane saranno decisive per l’attuazione del piano e si attendono con grande interesse gli sviluppi.