Estate a Scilla, il sindaco Ciccone: ‘Già tutto esaurito. Grande attesa per la festa di San Rocco’

Una cartolina baciata dal sole, dove i vicoli caratteristici si colorano dell’entusiasmo di residenti e visitatori e il mare della Costa Viola che si conferma una delle mete più ambite della Calabria.

L’estate 2026 di Scilla entra nel vivo sotto i migliori auspici, registrando numeri straordinari che proiettano la perla del reggino verso una stagione da record. A tracciare un bilancio estremamente positivo di questa prima parte di stagione è il sindaco Gaetano Ciccone che, ai microfoni di CityNow, ha dipinto il quadro di una comunità vibrante e sold-out.

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Un boom di presenze spinto dal “fattore aeroporto”

I segnali di una stagione eccezionale si erano già visti durante gli ultimi fine settimana, caratterizzati da un costante “tutto esaurito”. Un trend che non solo si consolida, ma supera le più rosee aspettative.

“La presenza è già buona ed è superiore a quella dell’anno scorso, che era stata già nettamente migliore rispetto a due anni fa”, spiega con soddisfazione il sindaco Ciccone.

Dietro questa crescita esponenziale non c’è solo l’intramontabile fascino mitologico di Scilla, ma anche una svolta strategica sul piano infrastrutturale e dei trasporti. Il primo cittadino individua infatti una causa ben precisa per questo exploit:

“Credo che questo fatto sia in parte determinato dal miglioramento e dal rafforzamento dei voli con l’aeroporto di Reggio Calabria. Scilla, essendo molto vicina allo scalo, fruisce direttamente di questa situazione migliore nei collegamenti geografici. Per il resto, registriamo il tutto esaurito”.

La marcia in più di questa stagione è rappresentata proprio dalla forte internazionalizzazione dei flussi.

Scilla non è più solo la meta prediletta dei calabresi o dei turisti di prossimità, ma è diventata un punto di riferimento anche per i viaggiatori che provengono dall’estero.

“Stiamo avendo risposte importanti – ha confermato il sindaco. Abbiamo una presenza a 360 gradi che riguarda cittadini provenienti da tutti i continenti”.

Un turismo cosmopolita che passeggia tra le barche di Chianalea e le vie di Marina Grande.

Cultura, intrattenimento e l’attesa per San Rocco

Per accogliere questa straordinaria ondata di visitatori, l’amministrazione comunale ha messo a punto un cartellone di eventi che punta a coniugare il divertimento estivo con la valorizzazione dell’identità locale.

“Durante il periodo estivo ci saranno le solite manifestazioni di intrattenimento, sia di carattere ricreativo che soprattutto di carattere culturale”, annuncia Gaetano Ciccone. La macchina organizzativa è già partita, raccogliendo i primi frutti:

“Abbiamo già iniziato a effettuarle e ci sono state serate davvero molto partecipate. Questo ritmo ci accompagnerà fino alla fine di agosto”.

Tra i tanti appuntamenti in programma, l’evento cerchiato in rosso sul calendario di residenti e turisti resta, come da tradizione, quello di metà agosto. La festa patronale rappresenta il cuore pulsante dell’estate scillese, un momento in cui fede, folklore e spettacolo si fondono in un’atmosfera unica.

“L’appuntamento più atteso è ovviamente quello di agosto con la festa di San Rocco, il nostro santo patrono – conclude il sindaco Ciccone. È una ricorrenza tradizionale fortissima, rispetto alla quale c’è un’attesa straordinaria sia da parte dei nostri concittadini che dei tantissimi amici e frequentatori che tornano a trovarci ogni anno”.

Scilla si gode dunque il suo momento d’oro, confermandosi meta ambita del turismo calabrese nel mondo.