Scilla, riaperta la strada per Chianalea. Il sindaco Ciccone: ‘Lavori necessari’

Dopo settimane di pesanti disagi alla viabilità e accese polemiche sul cantiere della rupe del Castello Ruffo, è arrivato, nei giorni scorsi, finalmente il primo concreto segnale di ripristino per la comunità di Scilla. Il 12 luglio è stata infatti riaperta al traffico la fondamentale arteria stradale che collega la spiaggia al borgo di Chianalea.

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Ai microfoni di CityNow, il sindaco di Scilla, Gaetano Ciccone, ha commentato con l’avvenuta riapertura e ha risposto alle preoccupazioni sollevate nelle scorse settimane da residenti e commercianti:

“Erano lavori necessari – ha dichiarato fermamente il primo cittadino – perché c’era il pericolo di crollo di materiale pietroso dalla rupe, che metteva in pericolo la vita di chi transitava”.

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L’intervento di messa in sicurezza, mirato a scongiurare incidenti legati alla fragilità del costone roccioso, si è concluso restituendo piena agibilità alla zona. Il primo cittadino ha confermato la risoluzione della criticità:

“L’intervento si è concluso ed il traffico è stato ripristinato”.

Una boccata d’ossigeno per la viabilità scillese in un’estate caldissima sotto ogni punto di vista, con l’auspicio che questo passo segni l’inizio del ritorno alla normalità per l’intera comunità ed i tanti turisti che la animano nei mesi estivi.