Scilla, riaperta la strada per Chianalea lato porto

Il Comune di Scilla ha ufficialmente riaperto al transito il tratto di strada che conduce all’accesso di Chianalea dal lato del porto. L’arteria stradale era stata precedentemente interdetta per consentire l’esecuzione di urgenti lavori di messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante, una situazione che aveva sollevato non poche preoccupazioni tra i residenti e gli operatori commerciali della zona.

La riapertura della strada e la sicurezza del costone

La chiusura prolungata del tratto viario aveva infatti lanciato un vero e proprio allarme tra gli imprenditori locali, preoccupati per le ripercussioni economiche negative sulla stagione turistica all’interno del celebre borgo marinaro.

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Con il completamento degli interventi strutturali sul costone, la viabilità è stata finalmente ripristinata, restituendo così il cruciale collegamento viario sia ai visitatori che alla comunità di Scilla.