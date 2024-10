Estate Reggina 2019, Falcomatà: ‘Eventi di qualità e rispetto dell’ambiente’

“ Mai così FreEsca’! Sarà così l’estate reggina. Mi piace sottolineare lo slogan di quest’estate reggina. Un claim non banale che punta a diverse chiavi di lettura”.

Sono le parole del primo cittadino Giuseppe Falcomatà nel corso della conferenza stampa di questa mattina all’interno di Palazzo San Giorgio di presentazione del calendario dell’estate reggina 2019.

“Continua la strategia ‘local’ di questa amministrazione. Pensare globale ma agire locale è la regola che abbiamo mantenuto finora nelle nostre iniziative legate al turismo.

Reggio è una delle città che sta lavorando per anticipare i tempi rispetto a quella linea che diventerà obbligatoria tra un paio d’anni di eliminare gradualmente la plastica monouso dall’utilizzo quotidiano. In questi mesi abbiamo tenuto diversi incontri partendo da un presupposto ovvero quello di non limitarci ad emanare una semplice ordinanza.

Abbiamo invece preferito un percorso ‘free’ che possa incentivare i commercianti all’avvio di questo percorso. Lunedì prossimo verranno approvate in giunta le zone in cui si realizzeranno le isole pedonali in prossimità di ristoranti, pizzerie e gazebo ampliando la propria offerta.

E’ necessario poter consentire ai reggini e ai turisti condizioni ambientali che possano permettere di poter apprezzare al meglio tutte le proposte. Spettacoli di qualità animeranno la nostra città durante la stagione estiva in ottica del pieno rispetto dell’ambiente che ci circonda”.