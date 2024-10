Estate Reggina 2021: tutto pronto per il concerto di Marco Morandi a Mosorrofa

Appuntamento per lunedì 9 agosto a partire dalle ore 20.00 in Piazza Mosorrofa

L’Associazione Bellatrix in collaborazione con Asd Martial Gym e Asd Pretty Woman presentano la prima edizione di “Summer Festival Mosorrofa, lunedì 9 agosto a partire dalle ore 20.00 in Piazza Mosorrofa (evento inserito nel cartellone dell’Estate Reggina 2021). Animazione per i più piccoli a cura della Asd Martial Gym di Maurizio Crea, balli sociali e caraibici a cura della Asd Pretty Woman di Eugenia Galimi.

E dalle 21.30 il grande evento serale in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il concerto dell’artista di fama nazionale Marco Morandi. A condurre la serata Eugenia Galimi.

Prosegue quindi incessante l’attività delle associazioni del territorio.

“Vogliamo continuare a popolare i quartieri ed a renderlo sempre più attrattivo coinvolgendo le attività commerciali e le realtà del territorio”, è quanto affermano i Presidenti delle Associazioni Bellatrix Maria Nucera, Martial Gym Maurizio Crea e Pretty Woman Eugenia Galimi.

Le associazioni opererano secondo un programma annuale di attività e saranno da subito pronte a recepire le proposte che i cittadini vorranno sottoporre alla sua attenzione”, concludono Maria Nucera, Maurizio Crea ed Eugenia Galimi, ringraziando il Comune di Reggio Calabria, la Città Metropolitana, i Consiglieri Delegati del Comune e della Città Metropolitana Mario Cardia e Filippo Quartuccio.