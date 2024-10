Estate reggina 2022: periferie al centro. Grande attesa per il concerto di Loredana Bertè

Il sindaco Brunetti chiede scusa per il ritardo, ma annuncia: "Grazie ai FUS prolungheremo la nostra estate reggina fino a dicembre"

È stato presentato, questa mattina, nella Sala dei Lampadari Italo Falcomatà, il calendario dell’Estate Reggina 2022. Un cartellone ampio, con iniziative che spaziano dalla cultura alla musica e si legano agli eventi metropolitani ed alle celebrazioni del Cinquantenario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace, che arriva, però, quando oltre un mese della bella stagione è già trascorso.

L’amministrazione comunale, nella conferenza stampa a cui hanno preso parte l’Assessore alla Cultura Irene Calabrò, il Consigliere delegato ai Grandi Eventi e all’Estate Reggina Nino Malara e i sindaco f.f. di Comune e Metro City Paolo Brunetti e Carmelo Versace, ha rimarcato l’intenzione di non essere “Reggio centrica”.

“Le periferie saranno al centro dell’edizione 2022” hanno detto i rappresentanti alla stampa locale.

Ed infatti tra i siti interessati ci sono Catona, Saracinello, Rosario Valanidi, Bovetto, Arasì, Ravagnese, Gallina, Archi e i fortini di Pentimele, San Salvatore, Motta Sant’Agata, Gallico, Salice, Trabocchetto, la Collina degli Angeli, Gebbione, Arghillà, Cannavò, Trunca, Dimminiti e Villa San Giuseppe.

“Cultura diffusa” è questo il leit motiv che ha animato la creazione di un cartellone che vede protagoniste diverse associazioni del territorio: Traiectoriae ETS, Officine Joniche delle arti, Scena Nuda, Accademia di musica Lettere e Arti Senocrito APS, Spazio Teatro, Polis Cultura, Calabria dietro le quinte, Centro Teatro Meridionale, Wmusic, Manachuma, Orchestra Teatro Cilea.

La conferenza è stata anche l’occasione per presentare gli eventi promossi dal Comune di Reggio Calabria attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo nell’ambito del finanziamento previsto dal Ministero della Cultura che ha investito 940 mila euro per la Città dello Stretto.

E per quanto riguarda i concerti, il 24 agosto è attesa, a Reggio Calabria, Loredana Bertè.

Brunetti sui ritardi nella presentazione

Un cartellone che, come spesso accaduto anche negli anni passati, arriva ad estate inoltrata. Il sindaco f.f. del Comune Paolo Brunetti ne ha spiegato i motivi:

“L’estate reggina, di fatto, è iniziata. Gli spettacoli, gli eventi sono già in corso. Abbiamo un po’ di ritardo per ciò che riguarda la comunicazione alla città di quelli che saranno gli eventi. Questa non vuole essere una giustificazione, ma il lavoro di quest’anno è stato particolarmente gravoso visto che ogni iniziative doveva anche coincidere con gli eventi della Regione e della Città Metropolitana. Il lato positivo è sicuramente l’aggiunta dei FUS che ci permetterà di prolungare questa estate praticamente fino a dicembre. Dietro questo programma c’è il grande lavoro da parte di tutto il settore, anche qui purtroppo in affanno visto le problematiche inerenti il personale ridotto al lumicino. Ci scusiamo per il ritardo, speriamo di arrivare prima dell’estate nel dare la comunicazione, purtroppo, però, ci sono dei percorsi burocratici e amministrativi che allungano un po’ il percorso”.

“Stiamo approfondendo la questione. Capiamo se si tratta del Comune di Reggio Calabria che ha questo debito nei confronti del promotes e della sua società e non di qualche altro ente – ha detto il sindaco Brunetti ai microfoni di CityNow. Prendiamo atto della PEC che ci è arrivata da parte del dott. Pegna e stiamo tirando fuori tutte le carte per studiarle e a breve daremo risposta. Se c’è comunque un debito che il Comune ha lo onererà, come ha onorato tutti gli altri”.

E, sulle polemiche relative all’iscrizione al bando tramite SPID (obbligatorio per fare domanda), l’amministrazione ha tenuto a precisare che “non si può rimanere indietro, bisogna guardare avanti” e che l’identità elettronica è ormai richiesta un po’ per tutto.