Estate Reggina, Falcomatà e Quartuccio: ‘Cartellone ricchissimo per il gran finale’

Max Gazzè, Gaia ed LDA, i ‘big’ della musica italiana tra gli oltre 20 spettacoli animeranno ancora i territori dell’intera Città Metropolitana per tutto il mese di agosto

18 Agosto 2025 - 16:57 | Comunicato

Falcomata Quartuccio

“Una lunga estate all’insegna dello spettacolo, della cultura, del divertimento e della socialità con tanti eventi che hanno reso l’intero territorio della Città Metropolitana sempre più vivo e attrattivo” – sono queste le parole del Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà e del Delegato alla Cultura Filippo Quartuccio, che annunciano un finale di stagione ricchissimo.

La programmazione di agosto conta infatti oltre 20 spettacoli, distribuiti nei comuni dell’intera area metropolitana, e si aggiunge al fitto calendario dell’Estate Reggina, che da sola conta più di 500 eventi a costo zero nel solo capoluogo.

I grandi nomi della musica italiana

Tra i protagonisti di questa seconda parte dell’estate spiccano i nomi di artisti amatissimi dal pubblico:

  • Max Gazzè ad Oppido,
  • Gaia a Palmi il 22 agosto,
  • LDA a Rizziconi il 26 agosto.

Grandi concerti che si affiancheranno ad eventi locali, spettacoli folklorici e appuntamenti culturali, creando un mix capace di coinvolgere target di pubblico diversi.

Un cartellone policentrico e variegato

Il calendario di agosto propone appuntamenti in tutta la Città Metropolitana:

  • 18 agostoFurios Band ad Agnana.
  • 19 agostoConcerto orchestra di fiati Giuseppe Rechichi a Monasterace.
  • 21 agostoNew Dance Tarantelle a Gerace.
  • 22 agostoLa Storia del Rap Italiano a Locri; GAIA a Palmi; Sanremo & Sanremo a Mammola.
  • 23 agosto – Orchestra di Fiati “Città di Pazzano” a Pazzano; Associazione Culturale Musicale Giovanile della Piana a Laureana di Borrello; Kalavria a Santo Stefano; Lio a Giffone.
  • 24 agostoMetrocity Anima Autentica Summer Festival a Cinquefrondi.
  • 25-27 agostoMetrocity Festival delle Percussioni a Gioiosa.
  • 27 agostoVersud a Samo; Volpone a Cittanova.

“Una pianificazione artistica policentrica – spiegano Falcomatà e Quartuccio – che conferma la vocazione dell’Amministrazione Metropolitana nel valorizzare l’offerta musicale e culturale. Un mix tra la promozione di talenti e realtà locali fortemente identitari e le esibizioni di grandi nomi della musica e della televisione italiana”.

Ringraziamenti a artisti e lavoratori del settore

Il Sindaco e il Delegato alla Cultura hanno inoltre voluto rivolgere un ringraziamento agli artisti, agli interpreti, ai tecnici e ai lavoratori del settore che con professionalità contribuiscono alla riuscita di un cartellone così ampio e complesso.

“Questa estate – concludono – è resa unica ed irripetibile dal lavoro di tutti coloro che hanno reso possibile offrire momenti di festa e spensieratezza non solo ai cittadini, ma anche ai tanti turisti che hanno scelto i nostri territori”.

